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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın orta saha arayışları sürüyor. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı kırmızılıların Scott McTominay ısrarı sürüyor. Cimbom oyuncu için fiyat yükseltirken son kararı Manchester United'ın hocası verecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

Galatasaray'da orta saha transferinde sıcak saatler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

Sarı-kırmızılılar, birçok önemli ismi listesinde bulundururken gözler Scott McTominay'e çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

Teknik direktör Okan Buruk'un da çok önem verdiği orta saha için İskoç yıldız için görüşmeler sıklaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

Sarı-kırmızılı kulüp, Manchester United ile temaslarını yoğunlaştırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

McTominay'e de yıllık 5.5 milyon euro'yu bulan bir maaşın verilmesi hesaplanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

Bu transfer görüşmelerinde son sözün Manchester United'ın teknik patronu Erik Ten Hag'da olacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

BAŞKA TAKIMDA OYNAMADI
27 yaşındaki McTominay, Manchester United'da Erik Ten Hag ile 82 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

2022-2024 arasında Hollandalı çalıştırıcı ile görev yapan İskoç orta saha, 4 bin 558 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

McTominay'in sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek. Bu sebeple Manchester United da gelebilecek iyi bir teklife 'hayır' demek istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

Deneyimli orta saha kariyerinde Manchester United'dan başka bir kulüpte oynamadı. İngiliz kulübün altyapısından yetişen İskoç futbolcu, kariyerinde yeni bir seçeneğe sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

PAZARLIKLAR BAŞLADI
Scott McTominay için Manchester United ile temaslarını hızlandıran Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

TeamTalk'ın haberinde sarı-kırmızılıların 20 milyon euro'ya çıkabileceği ifade edildi.

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