TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

Deneyimli orta saha kariyerinde Manchester United'dan başka bir kulüpte oynamadı. İngiliz kulübün altyapısından yetişen İskoç futbolcu, kariyerinde yeni bir seçeneğe sıcak bakıyor.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Scott McTominay için Manchester United ile temaslarını hızlandıran Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.