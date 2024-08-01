TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan McTominay çıkarması! İşte teklif edilecek rakam
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın orta saha arayışları sürüyor. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı kırmızılıların Scott McTominay ısrarı sürüyor. Cimbom oyuncu için fiyat yükseltirken son kararı Manchester United'ın hocası verecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı-kırmızılı kulüp, Manchester United ile temaslarını yoğunlaştırdı.
McTominay'e de yıllık 5.5 milyon euro'yu bulan bir maaşın verilmesi hesaplanıyor.
Bu transfer görüşmelerinde son sözün Manchester United'ın teknik patronu Erik Ten Hag'da olacağı belirtildi.
BAŞKA TAKIMDA OYNAMADI
27 yaşındaki McTominay, Manchester United'da Erik Ten Hag ile 82 resmi maça çıktı.
2022-2024 arasında Hollandalı çalıştırıcı ile görev yapan İskoç orta saha, 4 bin 558 dakika sahada kaldı.
McTominay'in sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek. Bu sebeple Manchester United da gelebilecek iyi bir teklife 'hayır' demek istemiyor.
Deneyimli orta saha kariyerinde Manchester United'dan başka bir kulüpte oynamadı. İngiliz kulübün altyapısından yetişen İskoç futbolcu, kariyerinde yeni bir seçeneğe sıcak bakıyor.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
Scott McTominay için Manchester United ile temaslarını hızlandıran Galatasaray'ın 15 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.
TeamTalk'ın haberinde sarı-kırmızılıların 20 milyon euro'ya çıkabileceği ifade edildi.
Manchester United'ın kapıyı 25 milyon eurodan açtığı öne sürüldü.
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