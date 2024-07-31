Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi...
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler her ne kadar Süper Kupa'da oynanacak Beşiktaş maçına çevrilmiş olsa da eldeki kadroda düşünülmeyen isimler üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kadroda düşünmediği oyuncu için son çare belli oldu. GS SPOR HBAERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:22 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:23
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Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray, gözden çıkarılan Sergio Oliveira için gelen tekliflerin değerlendirmeye aldı.
Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 750 bin Euro ne ücret alan ve 2 sene daha kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun takım bulamaması halinde alacaklarına karşılık serbest bırakılabileceği de belirtildi.
Portekizli futbolcunun adı Valencia, Braga, Eyüpspor ve Santa Clara gibi ekiplerle anılmıştı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılı forma altında 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Oliveira'nın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.
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