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Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da gözler her ne kadar Süper Kupa'da oynanacak Beşiktaş maçına çevrilmiş olsa da eldeki kadroda düşünülmeyen isimler üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kadroda düşünmediği oyuncu için son çare belli oldu. GS SPOR HBAERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:22 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 09:23
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Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi...

Galatasaray'ın kadroda düşünülmeyen oyuncular için yeni formüller aranmaya devam ediyor.

Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi...

Son olarak Okan Buruk'un fazla şans vermediği yıldız isim için yönetimin planı belli oldu.

Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi...

Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray, gözden çıkarılan Sergio Oliveira için gelen tekliflerin değerlendirmeye aldı.

Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi...

Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 750 bin Euro ne ücret alan ve 2 sene daha kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun takım bulamaması halinde alacaklarına karşılık serbest bırakılabileceği de belirtildi.

Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi...

Portekizli futbolcunun adı Valencia, Braga, Eyüpspor ve Santa Clara gibi ekiplerle anılmıştı.

Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi...

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında kadrosuna katmıştı.


Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi...

Sarı-kırmızılı forma altında 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi...

Oliveira'nın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

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