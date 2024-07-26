Galatasaray'da tüm dikkatler orta saha transferinde! İşte listedeki isimler
Elias Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray'da tüm gözler orta saha transferine çevrildi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim 3 yıldız oyuncu için nabız yokluyor. İşte sarı kırmızılılardaki orta saha transferi gelişmesi... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Lucas Torreira'nın yanına dünyaca ünlü bir yıldız almak isteyen ve yaklaşık 20 milyon Euro'luk bütçe oluşturan sarı-kırmızılılarda temaslar sürüyor.
Wendel konusunda Zenit'i ikna edemeyen Aslan'ın listesinde birçok yıldız var.
Scott McTominay (27), Mateo Kovacic (30) ve Adrien Rabiot'la (29) temasta olan sarı-kırmızılılar, zor gibi gözükse de bu yıldızlardan birini renklerine bağlamak için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde orta saha transferinde müjdeli haberi vermesi bekleniyor.
KOVACİC LİSTEDE
Cimbom'un büyük transfer hedefi Kovacic'in Manchester City ile 2027'ye kadar kontratı var.
Scott McTominay (27) ve Adrien Rabiot'la (29) görüşmeler devam ediyor.
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