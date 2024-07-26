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Galatasaray'da tüm dikkatler orta saha transferinde! İşte listedeki isimler

Elias Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray'da tüm gözler orta saha transferine çevrildi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim 3 yıldız oyuncu için nabız yokluyor. İşte sarı kırmızılılardaki orta saha transferi gelişmesi... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'da tüm dikkatler orta saha transferinde! İşte listedeki isimler

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları Avusturya kampında yoğun şekilde devam ediyor.

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Galatasaray'da tüm dikkatler orta saha transferinde! İşte listedeki isimler

Sezonun ilk resmi maçını ezeli rakibi Beşiktaş ile Süper Kupa finalinde oynayacak sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'da tüm dikkatler orta saha transferinde! İşte listedeki isimler

Galatasaray'da sağ bek transferinin Jelert'le kapanmasından sonra gözler orta sahaya çevrildi.

Galatasaray'da tüm dikkatler orta saha transferinde! İşte listedeki isimler

Lucas Torreira'nın yanına dünyaca ünlü bir yıldız almak isteyen ve yaklaşık 20 milyon Euro'luk bütçe oluşturan sarı-kırmızılılarda temaslar sürüyor.

Galatasaray'da tüm dikkatler orta saha transferinde! İşte listedeki isimler

Wendel konusunda Zenit'i ikna edemeyen Aslan'ın listesinde birçok yıldız var.

Galatasaray'da tüm dikkatler orta saha transferinde! İşte listedeki isimler

Scott McTominay (27), Mateo Kovacic (30) ve Adrien Rabiot'la (29) temasta olan sarı-kırmızılılar, zor gibi gözükse de bu yıldızlardan birini renklerine bağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'da tüm dikkatler orta saha transferinde! İşte listedeki isimler

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde orta saha transferinde müjdeli haberi vermesi bekleniyor.


Galatasaray'da tüm dikkatler orta saha transferinde! İşte listedeki isimler

KOVACİC LİSTEDE
Cimbom'un büyük transfer hedefi Kovacic'in Manchester City ile 2027'ye kadar kontratı var.

Galatasaray'da tüm dikkatler orta saha transferinde! İşte listedeki isimler

Scott McTominay (27) ve Adrien Rabiot'la (29) görüşmeler devam ediyor.

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