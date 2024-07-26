Galatasaray'da tüm dikkatler orta saha transferinde! İşte listedeki isimler

Lucas Torreira'nın yanına dünyaca ünlü bir yıldız almak isteyen ve yaklaşık 20 milyon Euro'luk bütçe oluşturan sarı-kırmızılılarda temaslar sürüyor.

Wendel konusunda Zenit'i ikna edemeyen Aslan'ın listesinde birçok yıldız var.