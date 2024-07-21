TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar
Galatasaray ve Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. EURO 2024'ten sonra tatilini sürdüren yıldız oyuncuyla ilgili takımdan ayrılacağı iddia edilirken Okan Buruk, Kerem hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Avrupa takımlarından teklif alan milli oyuncu geleceği için karar aşamasında...
Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşünen Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray'dan izin çıkmadı.
Okan Buruk'un bırakmak istemediği oyuncuyla bir kez daha görüşeceği öğrenildi.
Buruk, tatil dönüşü yapılacak toplantıda kafası karışık olan 25 yaşındaki oyuncuyu takımda kalmaya ikna edecek.
Tecrübeli hoca böylece takımın en önemli kozlarından birini kaybetmemiş olacak.
Galatasaray'da toplam 171 maça çıkan Kerem, 44 kez fileleri havalandırdı.
15 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.
DİĞER