Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar

TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar

Galatasaray ve Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. EURO 2024'ten sonra tatilini sürdüren yıldız oyuncuyla ilgili takımdan ayrılacağı iddia edilirken Okan Buruk, Kerem hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 09:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar

Bir yandan takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar

Galatasaray'da son 2 sezondaki istatistikleriyle dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar

Avrupa takımlarından teklif alan milli oyuncu geleceği için karar aşamasında...

TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar

Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşünen Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray'dan izin çıkmadı.

TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar

Okan Buruk'un bırakmak istemediği oyuncuyla bir kez daha görüşeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar

Buruk, tatil dönüşü yapılacak toplantıda kafası karışık olan 25 yaşındaki oyuncuyu takımda kalmaya ikna edecek.

TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar

Tecrübeli hoca böylece takımın en önemli kozlarından birini kaybetmemiş olacak.

TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar

Galatasaray'da toplam 171 maça çıkan Kerem, 44 kez fileleri havalandırdı.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem G.Saray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar Kerem G.Saray'dan ayrılacak mı? İşte verilen karar 09:39
İzlanda - Türkiye maçı ne zaman? İzlanda - Türkiye maçı ne zaman? 09:06
Türkiye - İspanya maçı ne zaman? Türkiye - İspanya maçı ne zaman? 08:45
Bronckhorst: İstanbul’a iyi dönüyoruz Bronckhorst: İstanbul’a iyi dönüyoruz 01:16
Genç Sultanlar galip Genç Sultanlar galip 00:53
Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken... Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken... 23:08
Daha Eski
Füllkrug'da F.Bahçe'ye dev rakip! Füllkrug'da F.Bahçe'ye dev rakip! 23:08
Beşiktaş'tan bol gollü prova! Rafa Silva açılışı yaptı Beşiktaş'tan bol gollü prova! Rafa Silva açılışı yaptı 23:08
En-Nesyri'de F.Bahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama... En-Nesyri'de F.Bahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama... 23:07
Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! 23:07
Taraftardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu Taraftardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu 23:07
Lerma'dan F.Bahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı Lerma'dan F.Bahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı 23:07