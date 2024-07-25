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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve Elias Jelert İstanbul'a geliyor! Sözleşme şartları...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert ile anlaşma sağladı. Başarılı oyuncunun sözleşme şartları da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 09:58 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 10:05
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve Elias Jelert İstanbul'a geliyor! Sözleşme şartları...

Bilindiği üzere Galatasaray, Jelert öncesi her konuda anlaşma sağlanmasına rağmen Guela Doue'de pürüz çıkmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve Elias Jelert İstanbul'a geliyor! Sözleşme şartları...

Futbolcunun menajerinin, oyuncuya yapılacak ödemelerin gecikme süresinin 15 günü aşması durumunda sözleşmeye tek taraflı fesih koydurmak istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve Elias Jelert İstanbul'a geliyor! Sözleşme şartları...

Bunun yanı sıra, 6 ayı geçen sakatlık durumunda kulübün fesih hakkının da yine sözleşmede yer almamasını şart koştuğu bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve Elias Jelert İstanbul'a geliyor! Sözleşme şartları...

Galatasaray uzun pazarlıkları sonunda Rennes ile 6 milyon euro+bonuslar ve futbolcuyla da 1.2 milyon eurodan 4 senelik anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve Elias Jelert İstanbul'a geliyor! Sözleşme şartları...

Menajerin ağır talepleri sonrası bitti gözüyle bakılan transfer gerçekleşmemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve Elias Jelert İstanbul'a geliyor! Sözleşme şartları...

Galatasaray da listesindeki diğer bir isme Elias Jelert'e yöneldi ve sağ bek sorununu çözdü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve Elias Jelert İstanbul'a geliyor! Sözleşme şartları...

Sarı-kırmızılılar bu transfer için Danimarka ekibine bonuslarla beraber 11 milyon euro ödeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve Elias Jelert İstanbul'a geliyor! Sözleşme şartları...

Genç oyuncu ise Cim-Bom'dan her sezon için 900 bin euro alacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve Elias Jelert İstanbul'a geliyor! Sözleşme şartları...

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın prensipte anlaştığı ancak ödeme planı nedeniyle uzun uğraşlar verdiği Jelert'in İstanbul'a geleceği belirtildi.

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