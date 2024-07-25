GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve Elias Jelert İstanbul'a geliyor! Sözleşme şartları...
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert ile anlaşma sağladı. Başarılı oyuncunun sözleşme şartları da belli oldu. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 09:58 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 10:05
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Galatasaray uzun pazarlıkları sonunda Rennes ile 6 milyon euro+bonuslar ve futbolcuyla da 1.2 milyon eurodan 4 senelik anlaşma sağlamıştı.
Menajerin ağır talepleri sonrası bitti gözüyle bakılan transfer gerçekleşmemişti.
Galatasaray da listesindeki diğer bir isme Elias Jelert'e yöneldi ve sağ bek sorununu çözdü.
Sarı-kırmızılılar bu transfer için Danimarka ekibine bonuslarla beraber 11 milyon euro ödeyecek.
Genç oyuncu ise Cim-Bom'dan her sezon için 900 bin euro alacak.
Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın prensipte anlaştığı ancak ödeme planı nedeniyle uzun uğraşlar verdiği Jelert'in İstanbul'a geleceği belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçecek olan Danimarkalı futbolcu daha sonra 4 senelik sözleşmeye imza atacak.
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