TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ bek ve orta saha transferleri merak ediliyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı kırmızılıların gündemine son olarak Wendel gelmişti. Brezilyalı oyuncuyla el sıkışan Cimbom, yıldız ismi ikinci Avusturya kampına yetiştirecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Transfer için düğmeye basan yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Rakiplerine göre transferde daha temkinli hareket eden sarı kırmızılılar sağ bek ve orta saha takviyesi için gün sayıyor.
SAĞ BEKTE MUTLU SON!
Galatasaray, Guela Doue transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.
Fildişili oyuncuyunun Galatasaray'ın ikinci kampında yer alması bekleniyor.
Orta saha transferi için isimle görüşme yapan sarı kırmızılıların gündemine son olarak Zenit forması giyen Wendel gelmişti.
Trt Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, Zenit'te forma giyen Brezilyalı futbolcu Marcus Wendel'in transferinde önemli aşama kaydetti.
Rus ekibi, yıldız oyuncunun fiyatını 25 milyon euroya kadar düşürdü.
Sarı kırmızılılar, 20-22 milyon Euro bir bedelle kulübünü ikna etmeyi hedefliyor.
İki kulüp arasındaki anlaşma kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
WENDEL İLE EL SIKIŞTI
Oyuncuyla da el sıkışan ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı kırmızılılar, Wendel'e yaklaşık 4 milyon Euro maaş ödeyeceği öğrenildi.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, Rusya Ligi'nin ilk haftasında oynanan Krylya Sovetov - Zenit maçına ilk 11'de başladı.
Zenit formasıyla 125 maça çıkan yıldız oyuncu 18 kez gol sevinci yaşadı.
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