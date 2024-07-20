Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ bek ve orta saha transferleri merak ediliyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı kırmızılıların gündemine son olarak Wendel gelmişti. Brezilyalı oyuncuyla el sıkışan Cimbom, yıldız ismi ikinci Avusturya kampına yetiştirecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 16:45
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Cimbom, birinci Avusturya kampını Trencin hazırlık maçıyla tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılılar Slovakya temsilcini Batshuayi, Köhn Mertesn ve Ziyech'in golleriyle 4-1 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan sarı kırmızılılar İstanbul'a döndü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Transfer için düğmeye basan yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Rakiplerine göre transferde daha temkinli hareket eden sarı kırmızılılar sağ bek ve orta saha takviyesi için gün sayıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

SAĞ BEKTE MUTLU SON!

Galatasaray, Guela Doue transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Fildişili oyuncuyunun Galatasaray'ın ikinci kampında yer alması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Orta saha transferi için isimle görüşme yapan sarı kırmızılıların gündemine son olarak Zenit forması giyen Wendel gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Trt Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, Zenit'te forma giyen Brezilyalı futbolcu Marcus Wendel'in transferinde önemli aşama kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Rus ekibi, yıldız oyuncunun fiyatını 25 milyon euroya kadar düşürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılılar, 20-22 milyon Euro bir bedelle kulübünü ikna etmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

İki kulüp arasındaki anlaşma kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

WENDEL İLE EL SIKIŞTI

Oyuncuyla da el sıkışan ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı kırmızılılar, Wendel'e yaklaşık 4 milyon Euro maaş ödeyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Rusya Ligi'nin ilk haftasında oynanan Krylya Sovetov - Zenit maçına ilk 11'de başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları

Zenit formasıyla 125 maça çıkan yıldız oyuncu 18 kez gol sevinci yaşadı.

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