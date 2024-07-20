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Okan Buruk’tan İcardi müjdesi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampının son gününde oynanan hazırlık maçında Trencin'i 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından Mauro İcardi konusunda müjde verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Okan Buruk’tan İcardi müjdesi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampının son gününde oynanan hazırlık maçında Trencin'i 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından Mauro İcardi konusunda müjde verdi. Eşi Wanda Nara'dan ayrılan Arjantinli yıldızın bu olaydan etkilenmemesi için tüm takım seferber olmuştu. Avusturya'daki ilk etap kampında hazırlık maçlarında forma giymeyen, geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan İcardi için Okan Buruk da "İcardi çok istekli ve bizimle sezon başı kampını geçirdi. Bir sonraki maçta onu kullanmaya başlayacağız" değerlendirmesini yaptı.

ARJANTİNLİ KRAL İSTANBUL'DA

Avusturya'daki ilk etap kampının ardından İcardi, 22 Temmuz'da başlayacak ikinci etap öncesinde verilen izinde İstanbul'a döndü. Arjantinli yıldız, dün sosyal medya hesabı instagram'dan paylaştığı hikayesinde İstanbul'u etiketleyip evinin fotoğrafını koydu. Öte yandan Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere kapısını kapatan İcardi, tamamen Galatasaray'ın başarısına odaklandı.

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