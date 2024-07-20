Galatasaray'da dev transfer operasonu! Guela Doue ve 2 ayrılık
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Sağ bek ve orta saha takviyesi yapması beklenen sarı kırmızılılar Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 2 ismin üstünü çizerken anlaşma sağlanan Guela Doue'nin ise maliyeti belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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2 İSİM KADRO PLANMASINDA YOK
Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi gereken sarı kırmızılılarda 2 ismin üstü çizildi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Hazırlık maçlarında iyi görüntü sergileyemeyen ve son karşılaşmada şans verilmeyen Tete ile Oliveira'nın performansını yeterli bulmadığı öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın, yeni sezonda iki oyuncuyu da kadro planlamasında düşünmediği belirtildi.
Sarı kırmızılı yönetim, iki oyuncundan da kendilerine kulüp bulmalarını isteyecek.
Batshuayi ve Ziyech'in transferlerini açıklayan Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi sağ bek...
DOUE'NİN MALİYETİ BELLİ OLDU
Sarı kırmızılılar, anlaşma sağladığı Fildişili Guela Doue'ye kavuşmayı bekliyor.
21 yaşındaki sağ bek için Rennes'e 6 milyon euro + 1 milyon euro bonus verilecek.
4 yıllık anlaşma sağlanan genç oyuncu, Avusturya'daki ikinci kampa katılacak.
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