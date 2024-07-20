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Galatasaray'da dev transfer operasonu! Guela Doue ve 2 ayrılık

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer operasyonu başladı. Sağ bek ve orta saha takviyesi yapması beklenen sarı kırmızılılar Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 2 ismin üstünü çizerken anlaşma sağlanan Guela Doue'nin ise maliyeti belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 09:40
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Galatasaray'da dev transfer operasonu! Guela Doue ve 2 ayrılık

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da dev transfer operasonu! Guela Doue ve 2 ayrılık

Orta saha ve sağ bek transferi için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılı kurmaylar görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'da dev transfer operasonu! Guela Doue ve 2 ayrılık

Avusturya kampını tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk takımdan ayrılacak isimleri belirledi.

Galatasaray'da dev transfer operasonu! Guela Doue ve 2 ayrılık

2 İSİM KADRO PLANMASINDA YOK

Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi gereken sarı kırmızılılarda 2 ismin üstü çizildi.

Galatasaray'da dev transfer operasonu! Guela Doue ve 2 ayrılık

Milliyet'te yer alan habere göre; Hazırlık maçlarında iyi görüntü sergileyemeyen ve son karşılaşmada şans verilmeyen Tete ile Oliveira'nın performansını yeterli bulmadığı öğrenildi.

Galatasaray'da dev transfer operasonu! Guela Doue ve 2 ayrılık

Tecrübeli teknik adamın, yeni sezonda iki oyuncuyu da kadro planlamasında düşünmediği belirtildi.

Galatasaray'da dev transfer operasonu! Guela Doue ve 2 ayrılık

Sarı kırmızılı yönetim, iki oyuncundan da kendilerine kulüp bulmalarını isteyecek.

Galatasaray'da dev transfer operasonu! Guela Doue ve 2 ayrılık

Batshuayi ve Ziyech'in transferlerini açıklayan Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi sağ bek...

Galatasaray'da dev transfer operasonu! Guela Doue ve 2 ayrılık

DOUE'NİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı kırmızılılar, anlaşma sağladığı Fildişili Guela Doue'ye kavuşmayı bekliyor.

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