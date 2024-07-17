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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçların ardından transferde gaza basan Galatasaray flaş bir isme kancayı taktı. Sarı kırmızılılar, Oğuz Aydın transferini bu çalımla unutturacak. Cimbom, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 15:37
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kamp yapan Cimbom, ikinci hazırlık maçında Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Linz'deki Raiffeisen Arena'da yapılan müsabakaya Galatasaray; Batuhan Şen, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi 11'iyle başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Fortuna Düsseldorf, 22. dakikada Emmanuel Iyoha, 25. dakikada ise Jona Niemiec'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 35. dakikasında Kerem Demirbay'ın ayağından gelen golle farkı 1'e indiren Galatasaray, devre arasına 2-1 geride girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Okan Buruk, ikinci yarıya Tete-Yusuf Demir değişikliğiyle başladı. Tecrübeli teknik adam, 68. dakikada Hakim Ziyech ve Efe Akman, 78. dakikada Sergio Oliveira, Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş, 86. dakikada ise Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Gökdeniz Gürpüz ve Eren Aydın'ı oyuna sürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Sarı kırmızılı ekip, 60. dakikada Mertens'in kaydettiği jeneriklik golle 2-2 beraberliği yakaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Fortuna Düsseldorf, 64. dakikada Danny Schmidt, 73. dakikada Matthias Zimmermann ve 83. dakikada Karim Affo'nun golleriyle müsabakayı 5-2 kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi LASK'a 3-2 yenilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Cimbom'da hazırlık maçlarında üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası yönetim harekete geçme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Dursun Özbek ve kurmaylarının transfer operasyonunda gaza basmayı hedeflediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, hedeflenen futbolcularla görüşmelerini sıklaştıracağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Transfer listesinde birçok önemli futbolcu bulunan Galatasaray'ın gündemine ise son olarak çok sürpriz bir isim girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Aslan'ın, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Yönetimin, Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın hamlesinin ardından bu kararı aldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Sarı kırmızılıların yapacağı bu hamleyle birlikte taraftarların da gönlünü almayı planladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Galatasaray'ın bu transfer harekatı ise epey ses getirecek cinsten.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Dursun Özbek ve kurmaylarının, dünyaca ünlü ve güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan o yıldız için kolları sıvadığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

İşte sarı kırmızılıların transferdeki son bombası...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

G.SARAY'DAN, F.BAHÇE'YE COMAN ÇALIMI!

Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman için harekete geçtiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin de çok istediği Fransız yıldız için tüm maddi şartların zorlanacağı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Yeni sezonda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Coman'ın, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Yönetimin bu dev transfer operasyonu için önemli bir bütçe oluşturacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Bayern Münih'in ise Coman'ı kiralık olarak göndermeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

F.BAHÇE'Yİ REDDETTİ!

Öte yandan Alman medyasında yer alan habere göre Fenerbahce, Kingsley Coman için son birkaç günde yeni girişimlerde bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Sarı lacivertli takımın girişimlerine rağmen 28 yaşındaki oyuncu, farklı planları sebebiyle bu teklifi reddetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Haberde Bayern Münih'in elden çıkarmak istediği oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmeyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Galatasaray'ın, Coman transferini birkaç hafta içinde sonlandırmak istediği ve yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak ezeli rakibine bir çalım daha atmayı hedeflediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Kingsley Coman geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te toplam 27 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Yıldız kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Ayrıca 3 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

1.81 boyundaki Coman'ın, Bayern Münih ile olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede

Başarılı futbolcu kariyerinde Juventus ve PSG gibi kulüplerde de boy göstermişti.

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