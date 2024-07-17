TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş çalım! Dünya yıldızı listede
Hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçların ardından transferde gaza basan Galatasaray flaş bir isme kancayı taktı. Sarı kırmızılılar, Oğuz Aydın transferini bu çalımla unutturacak. Cimbom, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Linz'deki Raiffeisen Arena'da yapılan müsabakaya Galatasaray; Batuhan Şen, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi 11'iyle başladı.
Fortuna Düsseldorf, 22. dakikada Emmanuel Iyoha, 25. dakikada ise Jona Niemiec'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 35. dakikasında Kerem Demirbay'ın ayağından gelen golle farkı 1'e indiren Galatasaray, devre arasına 2-1 geride girdi.
Okan Buruk, ikinci yarıya Tete-Yusuf Demir değişikliğiyle başladı. Tecrübeli teknik adam, 68. dakikada Hakim Ziyech ve Efe Akman, 78. dakikada Sergio Oliveira, Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş, 86. dakikada ise Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Gökdeniz Gürpüz ve Eren Aydın'ı oyuna sürdü.
Sarı kırmızılı ekip, 60. dakikada Mertens'in kaydettiği jeneriklik golle 2-2 beraberliği yakaladı.
Fortuna Düsseldorf, 64. dakikada Danny Schmidt, 73. dakikada Matthias Zimmermann ve 83. dakikada Karim Affo'nun golleriyle müsabakayı 5-2 kazandı.
Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi LASK'a 3-2 yenilmişti.
Cimbom'da hazırlık maçlarında üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası yönetim harekete geçme kararı aldı.
Dursun Özbek ve kurmaylarının transfer operasyonunda gaza basmayı hedeflediği belirtildi.
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, hedeflenen futbolcularla görüşmelerini sıklaştıracağı kaydedildi.
Transfer listesinde birçok önemli futbolcu bulunan Galatasaray'ın gündemine ise son olarak çok sürpriz bir isim girdi.
Aslan'ın, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.
Yönetimin, Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın hamlesinin ardından bu kararı aldığı öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların yapacağı bu hamleyle birlikte taraftarların da gönlünü almayı planladığı belirtildi.
Galatasaray'ın bu transfer harekatı ise epey ses getirecek cinsten.
Dursun Özbek ve kurmaylarının, dünyaca ünlü ve güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan o yıldız için kolları sıvadığı iddia edildi.
İşte sarı kırmızılıların transferdeki son bombası...
G.SARAY'DAN, F.BAHÇE'YE COMAN ÇALIMI!
Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman için harekete geçtiği öne sürüldü.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin de çok istediği Fransız yıldız için tüm maddi şartların zorlanacağı ileri sürüldü.
Yeni sezonda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Coman'ın, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.
Yönetimin bu dev transfer operasyonu için önemli bir bütçe oluşturacağı kaydedildi.
Bayern Münih'in ise Coman'ı kiralık olarak göndermeye olumlu yaklaştığı aktarıldı.
F.BAHÇE'Yİ REDDETTİ!
Öte yandan Alman medyasında yer alan habere göre Fenerbahce, Kingsley Coman için son birkaç günde yeni girişimlerde bulundu.
Sarı lacivertli takımın girişimlerine rağmen 28 yaşındaki oyuncu, farklı planları sebebiyle bu teklifi reddetti.
Haberde Bayern Münih'in elden çıkarmak istediği oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmeyeceği belirtildi.
Galatasaray'ın, Coman transferini birkaç hafta içinde sonlandırmak istediği ve yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak ezeli rakibine bir çalım daha atmayı hedeflediği öne sürüldü.
Kingsley Coman geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te toplam 27 maça çıktı.
Yıldız kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 gol attı.
Ayrıca 3 de asist yaptı.
1.81 boyundaki Coman'ın, Bayern Münih ile olan sözleşmesi ise 2027 yılında sona erecek.
Başarılı futbolcu kariyerinde Juventus ve PSG gibi kulüplerde de boy göstermişti.
Coman, Fransa Milli Takım'ında ise 57 maça çıktı ve 8 gol attı.
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