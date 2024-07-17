ManU reddetti

Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın İskoç orta sahası Scott Mc- Tominay için Ada'ya çıkarma yapan Galatasaray, beklediğini bulamadı. Mirror'da yer alan haberde, ManU'nun Galatasaray'ın teklifini reddettiği bildirildi. 27 yaşındaki orta saha için 20 milyon pound isteyen İngiliz deviyle önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılabilir. Fakat bu transferin artık gerçekleşmesinin zor bir ihtimal olduğu konuşuluyor. McTominay, Okan Buruk'un orta saha adayları listesinde ilk sıralarda yer alıyordu.

2020'de geldiği Zenit'te 124 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki orta saha, 20 gol ve 25 asistle dikkatleri üzerine çekti.