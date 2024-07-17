Haberler Galatasaray ManU reddetti

ManU reddetti

Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın İskoç orta sahası Scott Mc- Tominay için Ada'ya çıkarma yapan Galatasaray, beklediğini bulamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ManU reddetti

Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın İskoç orta sahası Scott Mc- Tominay için Ada'ya çıkarma yapan Galatasaray, beklediğini bulamadı. Mirror'da yer alan haberde, ManU'nun Galatasaray'ın teklifini reddettiği bildirildi. 27 yaşındaki orta saha için 20 milyon pound isteyen İngiliz deviyle önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılabilir. Fakat bu transferin artık gerçekleşmesinin zor bir ihtimal olduğu konuşuluyor. McTominay, Okan Buruk'un orta saha adayları listesinde ilk sıralarda yer alıyordu.

2020'de geldiği Zenit'te 124 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki orta saha, 20 gol ve 25 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Cimbom'a Wendel müjdesi!
F.Bahçe'ye İranlı gol makinesi!
DİĞER
Çağla Şıkel Bali'de aklı çocuklarında! Bali tatiline çıkan Çağla Şıkel'in uçakta gözleri doldu...
15 Temmuz'un 8. yılında FETÖ'ye 'Turkuvaz' kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen'in Pocono'daki izini sürdü
F.Bahçe'de Ferdi için kritik plan!
İngilizler Barış Alper için kesenin ağzını açtı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İngilizler Barış Alper için kesenin ağzını açtı!
Cimbom'a Wendel müjdesi!
Resmi Gazete kararları 17 Temmuz 2024
Deprem mi oldu 17 Temmuz? AFAD - Kandilli son depremler
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! 01:14
F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Oğuz Aydın göndermesi! 01:11
G.Saray'da flaş ayrılık! G.Saray'da flaş ayrılık! 00:16
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 00:16
F.Bahçe Cenk'i resmen açıkladı! F.Bahçe Cenk'i resmen açıkladı! 00:16
F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu! F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu! 00:16
Daha Eski
Mbappe Real Madrid'de! Mbappe Real Madrid'de! 00:15
Arda Güler Bodrum'da ayak tenisi oynarken görüntülendi! Arda Güler Bodrum'da ayak tenisi oynarken görüntülendi! 00:15
F.Bahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor! F.Bahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor! 00:15
G.Saray'da Icardi endişesi! G.Saray'da Icardi endişesi! 00:15
G.Saray'dan tarihi çalım! Okan Buruk onay verdi G.Saray'dan tarihi çalım! Okan Buruk onay verdi 00:15
Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! 00:15