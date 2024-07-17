Galatasaray hazırlık maçında Trencin ile karşılaşacak!

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak.

Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine bu ülkeye gelecek.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.