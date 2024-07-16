TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira krizi yaşanıyor. Kendisine gelen transfer tekliflerini reddeden Portekizli oyuncu yönetimin elini kolunu bağladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Transfer için takımları arasındaki görüşmelerin yakında hızlanacağı ifade edilmişti.
Ancak kendisine gelen daha önceki teklifleri reddeden ve Galatasaray'da kalmak isteyen Oliveira'dan flaş bir hamle daha geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gelecek sezon kadro planlaması içerisinde yer almayan Sergio Oliveira, Braga'yı geri çevirdi.
Portekiz'den Record'da yer alan habere göre; Oliveira, Braga'ya gitmeyi kabul etmedi.
Portekiz'e gitmesi halinde sadece eski kulübü Porto'da forma giyebileceği cevabını verdi.
Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi olan Sergio Oliveira, geçen sezon da rotasyonda çok geriye düşmüş ve forma şansı bulamamıştı.
MAAŞI 2.75 MİLYON EURO
2.75 milyon euro maaşı olan Oliveira, 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.
32 yaşındaki Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla çıktığı 58 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.
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