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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira krizi yaşanıyor. Kendisine gelen transfer tekliflerini reddeden Portekizli oyuncu yönetimin elini kolunu bağladı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 16:26
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı kırmızılılarda önemli ayrılıklar gerçekleşebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...

Özellikle kadro planlamasında yer almadığı belirtilen isimlerden Sergio Oliveira'ya Portekiz'den Braga'nın talip olduğu öğrenilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...

Transfer için takımları arasındaki görüşmelerin yakında hızlanacağı ifade edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...

Ancak kendisine gelen daha önceki teklifleri reddeden ve Galatasaray'da kalmak isteyen Oliveira'dan flaş bir hamle daha geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gelecek sezon kadro planlaması içerisinde yer almayan Sergio Oliveira, Braga'yı geri çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...

Portekiz'den Record'da yer alan habere göre; Oliveira, Braga'ya gitmeyi kabul etmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...

Portekiz'e gitmesi halinde sadece eski kulübü Porto'da forma giyebileceği cevabını verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...

Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi olan Sergio Oliveira, geçen sezon da rotasyonda çok geriye düşmüş ve forma şansı bulamamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...

MAAŞI 2.75 MİLYON EURO

2.75 milyon euro maaşı olan Oliveira, 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Oliveira çıkmazı! Yapılan teklifi...

32 yaşındaki Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla çıktığı 58 resmi maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.

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