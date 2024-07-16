TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!
Hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a karşı ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray'da transfer için harekete geçildi. Okan Buruk, ikinci kamp dönemine yetişmesini istediği bölgeleri yönetime iletirken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sağ bek transferine öncelik veren yönetim Danimarkalı oyuncu Elias Jelert'e teklif yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 13:22 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 13:27
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Transfer için çok emek veriyoruz. En kısa zamanda transfer de yetişecek.
İkinci kampa inşallah iki transferde yetişir. Büyük bir çaba sarf ediliyor, sabredilmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten sarı kırmızılı kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı.
Danimarka basını Galatasaray'ın genç oyuncuya teklif yaptığını duyurdu.
Tipsbladet'in haberine göre; Galatasaray, Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki Elias Jelert ile ilgileniyor.
Cimbom'un Jelert için Kopenhag'a bonuslar dahil 10 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu aktarıldı.
KOPENHAG TEKLİFİ DOĞRULADI!
Kopenhag'dan yapılan açıklamada, "Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den teklif geldiğini doğruluyoruz. Taraflar arasında müzakereler sürüyor ve anlaşmaya varılacağına dair bir kesinlik yok. Nihai bir anlaşma yapılması durumunda, bu yönde bir şirket duyurusu yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Kopenhag'ın Sonderjyske ile oynayacağı hazırlık maçında Elias Jelert'in forma giymeyeceği de aktarıldı.
Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray - Kopenhag maçlarında görev almıştı.
2 maçta da ilk 11'de başlayan Elias Jelert İstanbul'daki 2-2 biten karşılaşmada 73. dakikada kırmızı kart görmüştü.
İSTİKRARLI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Genç sağ bek oyuncusu geçtiğimiz sezon 45 maçta görev aldı.
Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jelert'in piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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