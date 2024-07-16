Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

Hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a karşı ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray'da transfer için harekete geçildi. Okan Buruk, ikinci kamp dönemine yetişmesini istediği bölgeleri yönetime iletirken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sağ bek transferine öncelik veren yönetim Danimarkalı oyuncu Elias Jelert'e teklif yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 13:22 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 13:27
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

Yeni sezon hazırlık kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

Sarı kırmızılılar, Alman rakibine 5-2 mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

Maç sonu transfer hakkında konuşan Okan Buruk, "İkinci kamp bizim için daha önemli. Nelsson takımla çalışmalara başladı. Bu beni en çok sevindiren bir şey."

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

Transfer için çok emek veriyoruz. En kısa zamanda transfer de yetişecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

İkinci kampa inşallah iki transferde yetişir. Büyük bir çaba sarf ediliyor, sabredilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten sarı kırmızılı kurmaylar sürpriz bir isme kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

Danimarka basını Galatasaray'ın genç oyuncuya teklif yaptığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

Tipsbladet'in haberine göre; Galatasaray, Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki Elias Jelert ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

Cimbom'un Jelert için Kopenhag'a bonuslar dahil 10 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

KOPENHAG TEKLİFİ DOĞRULADI!

Kopenhag'dan yapılan açıklamada, "Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den teklif geldiğini doğruluyoruz. Taraflar arasında müzakereler sürüyor ve anlaşmaya varılacağına dair bir kesinlik yok. Nihai bir anlaşma yapılması durumunda, bu yönde bir şirket duyurusu yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

Öte yandan Kopenhag'ın Sonderjyske ile oynayacağı hazırlık maçında Elias Jelert'in forma giymeyeceği de aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray - Kopenhag maçlarında görev almıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

2 maçta da ilk 11'de başlayan Elias Jelert İstanbul'daki 2-2 biten karşılaşmada 73. dakikada kırmızı kart görmüştü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

İSTİKRARLI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Genç sağ bek oyuncusu geçtiğimiz sezon 45 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sağ beke Elias Jelert teklif yaptı!

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jelert'in piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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