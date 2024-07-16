Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da büyük bir problem haline gelen sağ bek sorunu için kollar sıvandı. Cimbom'un bu mevki için ilk adayı belli oldu. İşte detaylar...
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Okan Buruk'un aradığı özelliklere uyan Faslı sağ bek için temaslar hız kazanmış durumda.
30 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bayern'de sağ bek rotasyonunda gerilerde kalan Mazraoui de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
2 YILDA 55 MAÇA ÇIKTI
Ajax'ta yetişen Faslı yıldız, 2022'de Bayern Münih'e transfer oldu. 55 maçta 1 gol attı, 8 asist yaptı.
NOUSSAIR MAZRAOUI KİMDİR?
Noussair Mazraoui, 14 Kasım 1997'de Hollanda'nın Leiderdorp kentinde dünyaya geldi.
Futbola Ajax'ın altyapısında başladı ve tüm yaş kategorilerinde forma gidi.
Mart 2018'de A takıma yükselen Mazraoui, 3.5 yıl sonra 2022 yazında sözleşmesi sona erdi ve Bayern Münih'e imza attı.
Bavyera ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...
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