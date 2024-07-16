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Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da büyük bir problem haline gelen sağ bek sorunu için kollar sıvandı. Cimbom'un bu mevki için ilk adayı belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...

Okan Buruk'un transferde öncelik verdiği bölge olan sağ bek için arayışlar devam ediyor.

Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...

Sarı-kırmızılılar, Manchester United'dan Wan Bissaka ve Rennes'ten Guela Doue için görüşmeleri sürdürüyor.

Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...

Cimbomda listenin ilk sırasında ise Bayern Münih'ten Noussair Mazraoui var.

Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...

Okan Buruk'un aradığı özelliklere uyan Faslı sağ bek için temaslar hız kazanmış durumda.

Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...

30 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...

Bayern'de sağ bek rotasyonunda gerilerde kalan Mazraoui de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...

2 YILDA 55 MAÇA ÇIKTI

Ajax'ta yetişen Faslı yıldız, 2022'de Bayern Münih'e transfer oldu. 55 maçta 1 gol attı, 8 asist yaptı.

Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...

NOUSSAIR MAZRAOUI KİMDİR?

Noussair Mazraoui, 14 Kasım 1997'de Hollanda'nın Leiderdorp kentinde dünyaya geldi.

Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...

Futbola Ajax'ın altyapısında başladı ve tüm yaş kategorilerinde forma gidi.

Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...

Mart 2018'de A takıma yükselen Mazraoui, 3.5 yıl sonra 2022 yazında sözleşmesi sona erdi ve Bayern Münih'e imza attı.

Galatasaray'da sağ bek sorununu o çözecek! İşte listedeki ilk aday...

Bavyera ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...

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