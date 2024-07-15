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Galatasaray hazırlık maçı canlı izle | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray, Alman temsilcisini yenerek moral kazanmak istiyor. Raiffeisen Arena'da oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:13
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Galatasaray hazırlık maçı canlı izle | Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, Fortuna Düsseldorf ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı 15 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

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