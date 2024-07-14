Galatasaray'dan ters köşe! Hırvat yıldızın peşine düştüler...

Transferin suskun takımı Galatasaray'da sürpiz bir isim gündeme geldi. Genç ve gelecek vaat eden yıldızların yanısıra tecrübeli isimlerle de ilgilenen sarı kırmızılı yönetim, Ivan Perisic ile temasa geçti.

35 yaşındaki kanat oyuncusu için temasların başladığı gelen bilgiler arasında... Yaz transfer döneminde genç ve gelecek vaat eden isimlere ilgi gösteren Galatasaray, bu defa tecrübeli bir futbolcuya kanca taktı, takibe başladı.