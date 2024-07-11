Okan Buruk'tan Süper Kupa'nın yeri hakkında flaş sözler!

Galatasaray hazırlık maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Cimbom rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederken mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Bizim açımızdan faydalı bir maç oldu. Birçok genç oyuncumuza süre verdik. İyi bir hazırlık maçı oldu. Memnunum. Temiz geçti. İki takım da futbola odaklandı. Güzel bir karşılaşma oldu. İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen oyuncularımızın temposunu beğendik.

Zaha fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde çok istekli olduğunu gösterdi. Çok önemli biri. Geçen sezon şampiyonlukta çok önemli payı var. Önemli maçlar kazandırdı. Yabancı oyuncu sayısını seçmekte çok zorlanacağız. Özel oyuncular. Bununla ilgili planımızı yapacağız. Bazı genç oyuncularımızı kiralık vereceğiz yine.

"Fikstürde avantaj veya dezavantaj görüyor musunuz?"

Okan Buruk: Fikstürler oynanmadan avantaj diyemezsiniz. Önümüze gelen fikstürü oynayacağız ve geçen seneki 36 maçı kazanmıştık, bu senede hepsini kazanmak istiyoruz.

Okan Buruk: "Metehan çok beğendiğimiz bir oyuncu. Geçen sene Eyüpspor'da iyi bir sene geçirdi. Oyun performansı iyiydi, gol performansı da mucize gibi bir şeydi."

SÜPER KUPA STADI HAKKINDA:

"Belli oldu mu yeri ve tarihi? Olimpiyat mı? Allah sabır versin. Siz görüyor musunuz sahayı? Dürbün lazım görmek için. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Hayırlısı olsun.''