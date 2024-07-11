Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Süper Kupa'nın yeri hakkında flaş sözler!

Okan Buruk'tan Süper Kupa'nın yeri hakkında flaş sözler!

Galatasaray hazırlık maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Cimbom, rakibine 3-2'lik skorla mağlup olurken mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 22:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan Süper Kupa'nın yeri hakkında flaş sözler!

Galatasaray hazırlık maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile karşı karşıya geldi. Cimbom rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederken mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Bizim açımızdan faydalı bir maç oldu. Birçok genç oyuncumuza süre verdik. İyi bir hazırlık maçı oldu. Memnunum. Temiz geçti. İki takım da futbola odaklandı. Güzel bir karşılaşma oldu. İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen oyuncularımızın temposunu beğendik.

Zaha fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde çok istekli olduğunu gösterdi. Çok önemli biri. Geçen sezon şampiyonlukta çok önemli payı var. Önemli maçlar kazandırdı. Yabancı oyuncu sayısını seçmekte çok zorlanacağız. Özel oyuncular. Bununla ilgili planımızı yapacağız. Bazı genç oyuncularımızı kiralık vereceğiz yine.

"Fikstürde avantaj veya dezavantaj görüyor musunuz?"

Okan Buruk: Fikstürler oynanmadan avantaj diyemezsiniz. Önümüze gelen fikstürü oynayacağız ve geçen seneki 36 maçı kazanmıştık, bu senede hepsini kazanmak istiyoruz.

Okan Buruk: "Metehan çok beğendiğimiz bir oyuncu. Geçen sene Eyüpspor'da iyi bir sene geçirdi. Oyun performansı iyiydi, gol performansı da mucize gibi bir şeydi."

SÜPER KUPA STADI HAKKINDA:

"Belli oldu mu yeri ve tarihi? Olimpiyat mı? Allah sabır versin. Siz görüyor musunuz sahayı? Dürbün lazım görmek için. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar 1 dakika geçiyor. Hayırlısı olsun.''

Cimbom Avusturya'da tat vermedi!
Reklam
DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray yeni orta sahasını buldu! Okan Buruk çok istiyordu: Dünya yıldızı Süper Lig'e gelecek... 
Gözler Başkan Erdoğan'da! NATO Zirvesinde liderlerle peş peşe kritik temaslar
G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız!
G.Saray'dan flaş Doue açıklaması!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
CAS'tan karar çıktı! G.Saray ve Tete...
G.Saray'a 32 milyon Euro'luk süper yıldız!
💥Süper Loto çekildi! (11 Temmuz)
CUMA HUTBESİ DİYANET
🌹 CUMA MESAJLARI RESİMLİ
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Demir'i resmen duyurdular! Emre Demir'i resmen duyurdular! 22:08
CAS'tan karar çıktı! G.Saray ve Tete... CAS'tan karar çıktı! G.Saray ve Tete... 21:28
Cimbom yeni sezona hazırlanıyor Cimbom yeni sezona hazırlanıyor 18:05
Cimbom Avusturya'da tat vermedi! Cimbom Avusturya'da tat vermedi! 18:26
Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu! Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu! 19:25
G.Saray'dan flaş Doue açıklaması! G.Saray'dan flaş Doue açıklaması! 21:09
Daha Eski
Brezilya'da büyük skandal! Polis futbolcuyu bacağından vurdu Brezilya'da büyük skandal! Polis futbolcuyu bacağından vurdu 14:11
Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları 14:39
"Çok keyifli bir kamp dönemi geçiriyoruz" "Çok keyifli bir kamp dönemi geçiriyoruz" 14:43
Servet Yardımcı TFF başkan adaylığından çekildi! Servet Yardımcı TFF başkan adaylığından çekildi! 15:52
Rafa Silva: Quaresma etkisi yapmak istiyorum Rafa Silva: Quaresma etkisi yapmak istiyorum 16:02
F.Bahçe ayrılığı duyurdu! F.Bahçe ayrılığı duyurdu! 17:48