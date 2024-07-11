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CAS'tan Galatasaray'ın Tete transferine yönelik olarak karar çıktı!

Galatasaray'ın, Tete transferi hakkında CAS kararını duyurdu. Konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılılardan açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 21:29 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 21:34
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CAS'tan Galatasaray'ın Tete transferine yönelik olarak karar çıktı!

Galatasaray'ın, Tete transferi hakkında CAS'ın kararı belli oldu. Konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılılardan açıklama geldi.

İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

FC Shakthar Donetsk tarafından profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde yaptığı başvuruya ilişkin olarak 11.07.2024 tarihinde FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından FC Shakthar Donetsk'in talebinin kısmen kabulü ile birlikte 2.389.776,24 Avro'nun, 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Mateus Cardoso Lemos Martins tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca Şirketimiz, Mateus Cardoso Lemos Martins ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir.

Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e rücu edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı gerekçe göstererek Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmiş, Ukrayna ekibi de Tete'nin bonservissiz ayrılması nedeniyle Galatasaray aleyhine dava açmıştı.

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