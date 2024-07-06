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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Son dakika transfer haberleri: 2024/25 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş ile Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ın transferine karşı karşıya gelmişti. Fransız basını, iki ezeli rakibin peşinde olduğu bir başka yıldızı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 19:56
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Beşiktaş ile Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan iki ezeli rakip, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Galatasaray, son olarak Fenerbahçe formasını terleten ve 2021/2022 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Cimbom, Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

İlk transferini savunma hattına yapan Beşiktaş ile Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoperle 3 yıllık mukavele yaptı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

İkinci transferini hücum hattına yapan Kara Kartal, büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Rafa Silva'yı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Siyah-beyazılılar, Portekizli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Transfer çalışmalarını sürdüren iki takım, Alanyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan Oğuz Aydın'ı gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada Oğuz için Beşiktaş'tan teklif aldıklarını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

İki takım da kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam ederken, Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

YOUCEF ATAL SAVAŞI

Foot Marseille'de yer alan habere göre; Beşiktaş ve Galatasaray, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Youcef Atal'a talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Haberde Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Başakşehir, Marsilya ve AEK'nın da bonservisi elinde olan Cezayirli sağ bekle ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Youcef Atal, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 11 maça çıktı.

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