TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...
Son dakika transfer haberleri: 2024/25 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş ile Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ın transferine karşı karşıya gelmişti. Fransız basını, iki ezeli rakibin peşinde olduğu bir başka yıldızı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Cimbom, Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İlk transferini savunma hattına yapan Beşiktaş ile Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoperle 3 yıllık mukavele yaptı.
İkinci transferini hücum hattına yapan Kara Kartal, büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.
Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Rafa Silva'yı renklerine bağladı.
Siyah-beyazılılar, Portekizli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren iki takım, Alanyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan Oğuz Aydın'ı gündemine almıştı.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada Oğuz için Beşiktaş'tan teklif aldıklarını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
İki takım da kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam ederken, Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
YOUCEF ATAL SAVAŞI
Foot Marseille'de yer alan habere göre; Beşiktaş ve Galatasaray, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Youcef Atal'a talip oldu.
Haberde Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Başakşehir, Marsilya ve AEK'nın da bonservisi elinde olan Cezayirli sağ bekle ilgilendiği kaydedildi.
Youcef Atal, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 11 maça çıktı.
Cezayirli sağ bek, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 4.3 milyon Euro.
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