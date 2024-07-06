TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor! Oğuz Aydın denmişti ancak...

Transfer çalışmalarını sürdüren iki takım, Alanyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan Oğuz Aydın'ı gündemine almıştı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada Oğuz için Beşiktaş'tan teklif aldıklarını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.