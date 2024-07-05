TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ada'dan 2 yıldız! İngiliz basını duyurdu
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer operasyonu için gaza basıldı. Sağ bek ve orta saha bölgesine kaliteli takviyeler planlayan sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın iki yıldızının peşine düştü. Ada basını da Cimbom'un transfer operasyonunu duyurdu. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bu kapsamda operasyonu yürüten Cimbom, Manchester United'ın iki yıldızına kanca attı.
Doğrudan katkı verecek isimleri renklerine bağlamayı amaçlayan yönetim, Scott McTominay ve sağ bek Aaron Wan Bissaka'yı kadrosuna katmak için hamlede bulundu.
Galatasaray'ın çifte transfer harekatını İngiliz medyası da duyurdu.
Team Talk'ta yer alan haberde Galatasaray'ın iki yıldız için Manchester United'la masaya oturduğu belirtildi.
Haberde 26 yaşındaki Wan Bissaka'nın sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı kaydedildi.
27 yaşındaki McTominay için ise pazarlığın devam ettiği vurgulandı.
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