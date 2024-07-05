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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ada'dan 2 yıldız! İngiliz basını duyurdu

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer operasyonu için gaza basıldı. Sağ bek ve orta saha bölgesine kaliteli takviyeler planlayan sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın iki yıldızının peşine düştü. Ada basını da Cimbom'un transfer operasyonunu duyurdu. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ada'dan 2 yıldız! İngiliz basını duyurdu

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ada'dan 2 yıldız! İngiliz basını duyurdu

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılarda sağ bek ve orta saha bölgesine öncelik veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ada'dan 2 yıldız! İngiliz basını duyurdu

Bu kapsamda operasyonu yürüten Cimbom, Manchester United'ın iki yıldızına kanca attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ada'dan 2 yıldız! İngiliz basını duyurdu

Doğrudan katkı verecek isimleri renklerine bağlamayı amaçlayan yönetim, Scott McTominay ve sağ bek Aaron Wan Bissaka'yı kadrosuna katmak için hamlede bulundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ada'dan 2 yıldız! İngiliz basını duyurdu

Galatasaray'ın çifte transfer harekatını İngiliz medyası da duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ada'dan 2 yıldız! İngiliz basını duyurdu

Team Talk'ta yer alan haberde Galatasaray'ın iki yıldız için Manchester United'la masaya oturduğu belirtildi.

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