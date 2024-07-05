Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği Udinese'li Samardzic için çalışmalar başlatan sarı kırmızılılar, Sırp yıldızı alarak 10 numara transferini bitirmek istiyor.

REUS'LA İLK TEMAS!

Mertens ile de sözleşme yenileyen Okan Buruk'un takımı için Marco Reus'un adı da geçiyor.



