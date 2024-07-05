Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede
8 ve 10 numaraya transferler planlayan Galatasaray hata yapmak istemiyor. Sarı kırmızılılarda çift yönlü oynayan ve takıma direkt etki edecek isimler hedefleniyor. Hummalı bir operasyon yürüten Cimbom'un listesinde 6 yıldız öne çıktı. İşte o isimler ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...
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8 ve 10 numaraya hamleler yapmak isteyen sarı kırmızılılar, birçok önemli yıldızı gündeminde tutuyor.
SAMARDZIC HEYECANI
Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği Udinese'li Samardzic için çalışmalar başlatan sarı kırmızılılar, Sırp yıldızı alarak 10 numara transferini bitirmek istiyor.
REUS'LA İLK TEMAS!
Mertens ile de sözleşme yenileyen Okan Buruk'un takımı için Marco Reus'un adı da geçiyor.
Bonservisi elinde olan Alman yıldız Reus'la ilk temaslar kuruldu.
10 numaranın haricinde 8 numara transferi için de birçok aday ön plana çıkıyor.
HOJBJERG VE AMRABAT...
8 numarada özellikle defansif anlamda da takıma güç katabilecek oyuncuların alınması önem arz ediyor.
Manchester United'da sezonu tamamlayan ve bonservisi Fiorentina'da olan Sofyan Amrabat listede bulunuyor.
Tottenham'dan Hojbjerg de Danimarka'nın EURO 2024'ten elenmesi sonrası karar verme aşamasına geldi.
RABIOT VE GORETZKA DA LİSTEDE
Nokta atışı bir takviye planlayan Aslan'da Rabiot ve Goretzka da önemli adaylar olarak duruyor.
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