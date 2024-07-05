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Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

8 ve 10 numaraya transferler planlayan Galatasaray hata yapmak istemiyor. Sarı kırmızılılarda çift yönlü oynayan ve takıma direkt etki edecek isimler hedefleniyor. Hummalı bir operasyon yürüten Cimbom'un listesinde 6 yıldız öne çıktı. İşte o isimler ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

Transferde çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Galatasaray'da orta sahaya nokta atışı isimler hedefleniyor.

Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

8 ve 10 numaraya hamleler yapmak isteyen sarı kırmızılılar, birçok önemli yıldızı gündeminde tutuyor.

Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

SAMARDZIC HEYECANI
Oyunu çift yönlü oynayabilecek, hem savunma hem de hücum anlamında direkt takıma etki edebilecek futbolcuların peşinde olan Galatasaray'da 10 numarada Lazar Samardzic sesleri yükseliyor.

Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği Udinese'li Samardzic için çalışmalar başlatan sarı kırmızılılar, Sırp yıldızı alarak 10 numara transferini bitirmek istiyor.

Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

REUS'LA İLK TEMAS!
Mertens ile de sözleşme yenileyen Okan Buruk'un takımı için Marco Reus'un adı da geçiyor.

Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

Bonservisi elinde olan Alman yıldız Reus'la ilk temaslar kuruldu.

Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

10 numaranın haricinde 8 numara transferi için de birçok aday ön plana çıkıyor.

Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

HOJBJERG VE AMRABAT...
8 numarada özellikle defansif anlamda da takıma güç katabilecek oyuncuların alınması önem arz ediyor.

Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

Manchester United'da sezonu tamamlayan ve bonservisi Fiorentina'da olan Sofyan Amrabat listede bulunuyor.

Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

Tottenham'dan Hojbjerg de Danimarka'nın EURO 2024'ten elenmesi sonrası karar verme aşamasına geldi.

Galatasaray'dan dev transfer çıkarması! 6 yıldız listede

RABIOT VE GORETZKA DA LİSTEDE
Nokta atışı bir takviye planlayan Aslan'da Rabiot ve Goretzka da önemli adaylar olarak duruyor.

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