Galatasaray'dan transfer açıklaması! Barış Alper, Icardi ve Zaniolo...

"ICARDI'YE HER YERDEN İLGİ VAR"

Nihat Kırmızı, Mauro Icardi'nin takımın temel parçası olduğunu belirterek, ''Icardi'ye ilgi olması son derece normal. Dünyanın en önemli oyuncularında bir tanesi... Jenerasyonun en iyi golcülerinden bir tanesi...

Sadece Arap kulüplerinden değil, pek çok kulüpten ilgi var. Ama şu anda benim bildiğim resmî bir teklif yok'' dedi.