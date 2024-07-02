Galatasaray'dan transfer açıklaması! Barış Alper, Icardi ve Zaniolo...
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Transferde son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, birçok yıldızla görüşmelerde bulunuyor. Operasyonu titizlikle yürüten Cimbom'da mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu. Takımdaki gelecekleri merak edilen Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...
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"ZANIOLO BİZİM SÖZLEŞMELİ FUTBOLCUMUZ"
"ICARDI'YE HER YERDEN İLGİ VAR"
Nihat Kırmızı, Mauro Icardi'nin takımın temel parçası olduğunu belirterek, ''Icardi'ye ilgi olması son derece normal. Dünyanın en önemli oyuncularında bir tanesi... Jenerasyonun en iyi golcülerinden bir tanesi...
Sadece Arap kulüplerinden değil, pek çok kulüpten ilgi var. Ama şu anda benim bildiğim resmî bir teklif yok'' dedi.
BARIŞ ALPER AÇIKLAMASI
Barış Alper Yılmaz'ın sezonun en önemli oyuncusu olduğunu belirten Nihat Kırmızı, ''Barış Alper, Avrupa'nın konuştuğu bir oyuncu haline geldi. Biz önümüzdeki dönemde de Barış Alper'den yararlanmak istiyoruz.
Kulübümüze herhangi bir oyuncumuzla ilgili şu ana kadar ulaşan bir teklif yok. Ama Avrupa Şampiyonası'ndan sonra transfer meselesi daha çok netleşir.
İnşallah bu sezon 5. yıldızı kazanmamızda bize çok yardımcı olacak'' şeklinde konuştu.
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