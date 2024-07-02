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Galatasaray'dan transfer açıklaması! Barış Alper, Icardi ve Zaniolo...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Transferde son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, birçok yıldızla görüşmelerde bulunuyor. Operasyonu titizlikle yürüten Cimbom'da mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu. Takımdaki gelecekleri merak edilen Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 18:42
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Galatasaray'dan transfer açıklaması! Barış Alper, Icardi ve Zaniolo...

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, 'Nicolo Zaniolo, Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu, oynamak istemiyorum' demesi gibi bir şey yok'' dedi.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Barış Alper, Icardi ve Zaniolo...

"ZANIOLO BİZİM SÖZLEŞMELİ FUTBOLCUMUZ"
Ajansspor'a konuşan Kırmızı, ''Benim duyduğum kadarıyla Zaniolo'nun 'Galatasaray'da oynamam' şeklinde bir tavrı yok. Yazılan çizilen pek çok şey abartılabiliyor.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Barış Alper, Icardi ve Zaniolo...

Zaniolo şu anda bizim sözleşmeli oyuncumuz. Gelecek gidecek oyuncuların durumu masada. Şu anda Zaniolo kesin gidecek-kalacak diyemeyiz'' diye konuştu.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Barış Alper, Icardi ve Zaniolo...

"ICARDI'YE HER YERDEN İLGİ VAR"
Nihat Kırmızı, Mauro Icardi'nin takımın temel parçası olduğunu belirterek, ''Icardi'ye ilgi olması son derece normal. Dünyanın en önemli oyuncularında bir tanesi... Jenerasyonun en iyi golcülerinden bir tanesi...

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Barış Alper, Icardi ve Zaniolo...

Sadece Arap kulüplerinden değil, pek çok kulüpten ilgi var. Ama şu anda benim bildiğim resmî bir teklif yok'' dedi.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Barış Alper, Icardi ve Zaniolo...

BARIŞ ALPER AÇIKLAMASI
Barış Alper Yılmaz'ın sezonun en önemli oyuncusu olduğunu belirten Nihat Kırmızı, ''Barış Alper, Avrupa'nın konuştuğu bir oyuncu haline geldi. Biz önümüzdeki dönemde de Barış Alper'den yararlanmak istiyoruz.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Barış Alper, Icardi ve Zaniolo...

Kulübümüze herhangi bir oyuncumuzla ilgili şu ana kadar ulaşan bir teklif yok. Ama Avrupa Şampiyonası'ndan sonra transfer meselesi daha çok netleşir.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Barış Alper, Icardi ve Zaniolo...

İnşallah bu sezon 5. yıldızı kazanmamızda bize çok yardımcı olacak'' şeklinde konuştu.

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