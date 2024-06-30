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Oğuz’da sabır zamanı

Alanya’yı ikna edemeyen Galatasaray, yeni bir teklif yapmayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Oğuz’da sabır zamanı

Yerli transferinin gözde ismi Oğuz Aydın için Alanyaspor'la temas kuran Galatasaray, 4 milyon euro+2 oyuncu teklifinde bulunmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusunda bekleme kararı aldı. Alanyaspor'un 6 milyon euro'luk talebinin düşmesini bekleyen Galatasaraylı yetkililer, yeni bir teklifle kapıyı çalmama kararı aldı. Bu transferde sabırlı davranacak sarı-kırmızılılar, bütçeyi mümkün olduğu kadar verimli kullanmayı hedefliyor.

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