Oğuz’da sabır zamanı

Yerli transferinin gözde ismi Oğuz Aydın için Alanyaspor'la temas kuran Galatasaray, 4 milyon euro+2 oyuncu teklifinde bulunmuştu. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusunda bekleme kararı aldı. Alanyaspor'un 6 milyon euro'luk talebinin düşmesini bekleyen Galatasaraylı yetkililer, yeni bir teklifle kapıyı çalmama kararı aldı. Bu transferde sabırlı davranacak sarı-kırmızılılar, bütçeyi mümkün olduğu kadar verimli kullanmayı hedefliyor.