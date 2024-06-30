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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getiren Galatasaray, transferde atağa kalktı. Lucas Torreira'nın yanına orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın yıldızı için İngiliz deviyle masaya oturacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

2023/24 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, orta sahasını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

Cimbom, sezon başında Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamadı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

Performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Fransız orta saha oyuncusu, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

Orta saha transferinde fiyat soruşturması yapan Galatasaray'ı önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

Sarı-kırmızılı idareciler, listede yer alan Scott McTominay'la görüşme hazırlığı yapıyor.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

Manchester United'dan ayrılması gündemde olan 27 yaşındaki yıldızı ikna turuna çıkacak Aslan, kulübüyle de pazarlığa oturacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

Kapıyı 20 milyon Euro civarından açan ManU'nun fiyat düşürmesini bekleyen sarı-kırmızılılar, bu transferde ısrarcı olacak.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

Scott McTominay, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 46 maçta süre aldı.

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan

İskoç orta saha oyuncusu, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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