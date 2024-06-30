Galatasaray transferde büyük oynuyor! Torreira'nın partneri Manchester United'dan
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getiren Galatasaray, transferde atağa kalktı. Lucas Torreira'nın yanına orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın yıldızı için İngiliz deviyle masaya oturacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Fransız orta saha oyuncusu, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Orta saha transferinde fiyat soruşturması yapan Galatasaray'ı önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor.
Sarı-kırmızılı idareciler, listede yer alan Scott McTominay'la görüşme hazırlığı yapıyor.
Manchester United'dan ayrılması gündemde olan 27 yaşındaki yıldızı ikna turuna çıkacak Aslan, kulübüyle de pazarlığa oturacak.
Kapıyı 20 milyon Euro civarından açan ManU'nun fiyat düşürmesini bekleyen sarı-kırmızılılar, bu transferde ısrarcı olacak.
Scott McTominay, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 46 maçta süre aldı.
İskoç orta saha oyuncusu, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
27 yaşındaki futbolcunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar sürerken, kulüp taraflı 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
1.91 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 32 milyon Euro.
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