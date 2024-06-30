GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Suudi Arabistan ekibinin tecrübeli golcüye yaptığı çılgın teklifi açıkladı. İşte önerilen rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 17:37 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 17:53
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Galatasaray, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'nin formasını terleten Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılıların Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Batshuayi'nin Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.
Michy Batshuayi hamlesiyle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
2022/2023 sezonunda PSG'den kiralanan Arjantinli forvet, yaptığı skor katkısıyla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.
Yönetim, 2023/24 sezonunun başında taraftarın sevgilisi olan ve adına şarkılar söylenen Icardi'nin bonservisini PSG'den almıştı.
Galatasaray, tecrübeli santrforun bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro ödemişti.
Sarı-kırmızılılar, Icardi ile de yıllık 6 milyon Euro maaş karşılığında anlaşma sağlamıştı.
Galatasaray'ın çifte kupayla tamamladığı 2023/24 sezonunda da etkili performansını devam ettiren ve ligde attığı 25 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayan 31 yaşındaki forvete Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
Arap ekipleri, sezon başında da Icardi ile ilgilenmiş ancak oyuncu Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti.
Gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Mauro Icardi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, Suudi Arabistan Süper Ligi'ne yükselen Al Qadsiah'ın Icardi'ye talip olduğunu yazdı.
2 YILLIK SÖZLEŞME + 25 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET
Tuttomercato kaynaklı haberde; Arap ekibinin Icardi'ye 2 yıllık teklif ve bonuslarla beraber yıllık 25 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtildi.
Haberde yıldız golcünün Al Qadsiah'tan gelen bu teklifi düşündüğü aktarıldı.
Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı.
Arjantinli santrfor, 32 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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