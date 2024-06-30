Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Suudi Arabistan ekibinin tecrübeli golcüye yaptığı çılgın teklifi açıkladı. İşte önerilen rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 17:37 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 17:53
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Geride bıraktığımız sezon taraftarına çifte kupa sevinci yaşatan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Yeni sezonda da şampiyonluk sevinci yaşayarak 5. yıldızı takmak isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirecek olan Aslan'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Galatasaray, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'nin formasını terleten Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Sarı-kırmızılıların Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Batshuayi'nin Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Michy Batshuayi hamlesiyle büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

2022/2023 sezonunda PSG'den kiralanan Arjantinli forvet, yaptığı skor katkısıyla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Yönetim, 2023/24 sezonunun başında taraftarın sevgilisi olan ve adına şarkılar söylenen Icardi'nin bonservisini PSG'den almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Galatasaray, tecrübeli santrforun bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro ödemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Sarı-kırmızılılar, Icardi ile de yıllık 6 milyon Euro maaş karşılığında anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Galatasaray'ın çifte kupayla tamamladığı 2023/24 sezonunda da etkili performansını devam ettiren ve ligde attığı 25 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayan 31 yaşındaki forvete Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Arap ekipleri, sezon başında da Icardi ile ilgilenmiş ancak oyuncu Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Mauro Icardi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

İtalyan basını, Suudi Arabistan Süper Ligi'ne yükselen Al Qadsiah'ın Icardi'ye talip olduğunu yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

2 YILLIK SÖZLEŞME + 25 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

Tuttomercato kaynaklı haberde; Arap ekibinin Icardi'ye 2 yıllık teklif ve bonuslarla beraber yıllık 25 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Haberde yıldız golcünün Al Qadsiah'tan gelen bu teklifi düşündüğü aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı.

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