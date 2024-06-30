GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'ye akılalmaz teklif! Böyle rakam görülmedi

Galatasaray, son iki sezondur ezeli rakibi Fenerbahçe'nin formasını terleten Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

Batshuayi'nin Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.