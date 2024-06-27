TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede
Orta sahaya güçlü hamleler yapmak isteyen Galatasaray hedeflerini belirledi. Hazırlanan transfer listesinin üzerinde titizlikle duran sarı kırmızılılarda 4 dünya yıldızını gözüne kestirdi. Sarı kırmızılı yönetim o isimleri transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
YILDIZLAR HEYECANLANDIRIYOR
Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında Wilfred Ndidi adı öne çıkıyor.
Leicester City ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı 27 yaşındaki orta saha, Galatasaray'da oynamaya yakın duruyor.
Ndidi'nin yanısıra Fiorentina'dan ayrılmayı düşünen Sofyan Amrabat da sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakan bir diğer isim.
Ayrıca İlkay Gündoğan ve Leon Goretzka gibi yıldızlar da Galatasaray'ın radarında bulunuyor.
AMRABAT YAKINDAN TANIYOR
Galatasaray'da transfer listesinde adı geçen isimlerden olan Sofyan Amrabat, abisi Nordin Amrabat sayesinde hem Türkiye'yi hem de sarı kırmızılıları çok iyi tanıyor.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde de M.United formasıyla Galatasaray'a rakip olan 27 yaşındaki Faslı yıldız, İstanbul'a gelip sarı kırmızılı tribünler önünde oynamaya olumlu yaklaşıyor.
2023-24 sezonunu Manchester United'da kiralık geçiren Amrabat'ın bonservisi İtalyan kulübü Fiorentina'da bulunuyor.
NDIDI'YE OLUMLU RAPOR
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya dahil edilecek 8 numara konusunda Wilfred Ndidi'ye yeşil ışık yaktı.
Geçen sezon İngiltere'de Championship'te şampiyon olup Premier Lig'e yükselen Leicester City'de 36 resmi maça çıkan ve 6 gol, 6 asistle 12 gole direkt etki eden Ndidi, teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği isimler arasında bulunuyor.
DİĞER