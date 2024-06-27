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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

Orta sahaya güçlü hamleler yapmak isteyen Galatasaray hedeflerini belirledi. Hazırlanan transfer listesinin üzerinde titizlikle duran sarı kırmızılılarda 4 dünya yıldızını gözüne kestirdi. Sarı kırmızılı yönetim o isimleri transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da tüm gözler orta sahaya yapılacak hamleye çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

Önceki gün Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarında 8 numarayı işaret etmesinin ardından sarı kırmızılıların peşinde olduğu isimler de netleşti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

Özellikle oyunu iki yönlü oynayabilen futbolcuları getirmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda çalışmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

YILDIZLAR HEYECANLANDIRIYOR
Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında Wilfred Ndidi adı öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı 27 yaşındaki orta saha, Galatasaray'da oynamaya yakın duruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

Ndidi'nin yanısıra Fiorentina'dan ayrılmayı düşünen Sofyan Amrabat da sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakan bir diğer isim.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

Ayrıca İlkay Gündoğan ve Leon Goretzka gibi yıldızlar da Galatasaray'ın radarında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

AMRABAT YAKINDAN TANIYOR
Galatasaray'da transfer listesinde adı geçen isimlerden olan Sofyan Amrabat, abisi Nordin Amrabat sayesinde hem Türkiye'yi hem de sarı kırmızılıları çok iyi tanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde de M.United formasıyla Galatasaray'a rakip olan 27 yaşındaki Faslı yıldız, İstanbul'a gelip sarı kırmızılı tribünler önünde oynamaya olumlu yaklaşıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

2023-24 sezonunu Manchester United'da kiralık geçiren Amrabat'ın bonservisi İtalyan kulübü Fiorentina'da bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

NDIDI'YE OLUMLU RAPOR
Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya dahil edilecek 8 numara konusunda Wilfred Ndidi'ye yeşil ışık yaktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

Geçen sezon İngiltere'de Championship'te şampiyon olup Premier Lig'e yükselen Leicester City'de 36 resmi maça çıkan ve 6 gol, 6 asistle 12 gole direkt etki eden Ndidi, teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği isimler arasında bulunuyor.

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