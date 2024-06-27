TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan 8 numara bombası! 4 dünya yıldızı listede

Ayrıca İlkay Gündoğan ve Leon Goretzka gibi yıldızlar da Galatasaray'ın radarında bulunuyor.

AMRABAT YAKINDAN TANIYOR

Galatasaray'da transfer listesinde adı geçen isimlerden olan Sofyan Amrabat, abisi Nordin Amrabat sayesinde hem Türkiye'yi hem de sarı kırmızılıları çok iyi tanıyor.