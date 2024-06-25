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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar geldi. A Milli Takım'ın EURO 2024'teki performansıyla ilgili konuşan Özbek, sarı-kırmızılı takımın transfer operasyonuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Dursun Özbek, transfer yapılacak mevkileri duyurdu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 17:59
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nı ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Almanya'daki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'a yapılan eleştirilerle ilgili konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

Galatasaray Başkanı Özbek, "Milli Takım'ı yönetenler şu anda eleştiriliyor. Böyle yapmayalım. Çünkü Milli Takım'ımız çarşamba günü Çekya ile çok önemli bir maça çıkacak ve morale ihtiyaçları lazım. Bu nedenle bence alınacak sonucu beklemek lazım" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

Toplantıda A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ile çarşamba günü oynayacağı gruptaki son maça değinen Dursun Özbek, "Milli Takımı yönetenler şu anda eleştiriliyor. Böyle yapmayalım. Çünkü Milli Takım'ımız Çekya ile çok önemli bir maça çıkacak ve morale ihtiyaçları var.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

Bu nedenle bence alınacak sonucu beklemek lazım. Ben buradan A Milli Takım'ımızda oynayan tüm oyucularımıza başarılar diliyorum. Bizi gururlandırmaları için moralli olmaları lazım. İnşallah Çekya maçında başarılı bir sonuç alıp bir üst tura da çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

"TRANSFERDE 2, 8 VE 10 NUMARA ARIYORUZ"
Süper Lig'de üst üste 2 kez şampiyon olan sarı-kırmızılı takımın dış transferde izlediği politikaya da değinen Dursun Özbek, "Konuyla ilgili perşembe günü bir toplantı yapacağız. Bazı eksiklerimiz var. Özellikle 2, 8 ve 10 numarada transfer yapmayı düşünüyoruz. Kanat transferleri için yine yerli oyuncularla görüşüyoruz. Yabancı transferinde sınırlamalar geldiği için elimizde satmamız gereken oyuncular da var.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

Transfer açısından zor bir sene olacak. Avrupa Kupası'nın devam ediyor olması da transferi yavaşlattı. Herkes turnuvadaki oyuncu performanslarına göre transfer yapmayı planlıyor. Biz de temaslarımızı sürdürüyoruz. Takımın omurgasını koruyup, nokta transferler yapacağız. Takımın iskeletini bozmadan takviyeler yaparak önümüzdeki sene yine şampiyon olacağız" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

ALİ KOÇ'A GÖNDERME
Galatasaray'da göreve seçildiğinde ilk önce takımın finansal yapısını düzeltme sözü verdiğini hatırlatan Dursan Özbek sözlerini şöyle tamamladı: "Bundan 6 yıl önce gelin borç yükünden çıkalım, sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşalım onun ardından da sürdürülebilir sportif başarı gelecektir demiştim.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

Bu anlamda önümüzdeki birkaç ay içerisinde Bankalar Birliği'nden çıkmış olacağız ve Galatasaray'ın finansal yapısı mükemmel bir hale gelecek. Benim 6 senedir söylediğimi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün söylemeye başladı. İşte aramızdaki fark bu."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

Kuşadası'nda olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Galatarasay'da bu benim 3. dönem başkanlığım. Daha önce yaptığımız başkanlıklarımızdan da baya tecrübe edindik. Geçmişte yaptığımız hataları tekrar etmemek üzere geçtiğim dönemde aslında güzel bir sezon geçirdik. 23.'ncü ve 24.'ncü şampiyonluklar geldi. Bu seneki hedefimiz 25.'nci şampiyonluk.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

Biz yönetim kurulu olarak çalışıyoruz, görevlerimizi seve seve yerine getiriyoruz ancak sizin desteğiniz eksik olduğu zaman bizim başarılı olmamız mümkün değil. Hem taraftar hem de genel kurul üyesi olarak bizlere bu güne kadar destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bütün bu başarılar sizlerin sayesinde meydana gelmiştir. Öncelikli amacımız Galatasaray'ımızı finansal olarak en iyi hale getirmek zaten ondan sonra başarılar gelmeye devam edecektir.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

"YENİ BİR TESİSE GEÇİYORUZ"
Florya'dan çıktık ve Kemerburgaz'da yeni bir tesise geçiyoruz. Yeni sezonu bu yeni tesisimizde açacağız. Çok modern bir tesis haline getirdik. Bizim bu seneki şampiyonluğumuz son derece önemli. Bu konuda çekişme var ve bu çekişmeler basına, vatandaşa kısacası her yere yansıyor. Biz çekişmeden ziyade kendi işimize bakmak istiyoruz. Bu manada da çekişmenin bir tarafı olmak istemiyoruz.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

Bizim yapmak istediğimiz Türk sporuna bir fayda sağlamak ve Galatasaray'ı layık olduğu seviyeye çıkartmaktır. İnşallah önümüzdeki sezona başladığımız zaman hem finansal hem de takım itibari ile daha farklı bir Galatasaray'ı sizlere göstermeye çalışacağız. Ben sizlerin sevincini gördüğüm zaman inanın hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

Bugün buradaki karşılamanız ve herkesin yüzündeki gülümseme beni fazlası ile mutlu etti. Herkesin aile hayatı ya da iş hayatı var. Herkes gelecek nesillere bir şeyler bırakıyor. Bu noktada ben de torunlarıma ve gelecek nesillere bırakacağım en önemli şey Galatasaray'a yaptığım hizmet ve Galatasaray başkanlığımdır.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

"GALATASARAY BU GÜNLERE SİZLER SAYESİNDE GELMİŞTİR"
Deprem zamanı, depremde hasar gören kentleri ziyarete gittik. Depremden 6.7. gün sonra da ben gittim. Deprem bölgesinde, üzerine Galatasaray formalarını giymiş küçücük çocuklar yanıma geldiler ve boynuma sarıldılar. Anasını babasını kaybetmiş çocuklar. Bu olay beni bir yandan üzmüş diğer yandan da çok fazla mutlu etmişti. Bizim yaptığımız görevin ne değerli olduğunu o kentlerde bir kez daha anladım. Galatasaray bu günlerde geldiyse sadece sizler sayesinde gelmiştir."

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