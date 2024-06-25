Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! O bölgelere transfer yapılacak

Biz yönetim kurulu olarak çalışıyoruz, görevlerimizi seve seve yerine getiriyoruz ancak sizin desteğiniz eksik olduğu zaman bizim başarılı olmamız mümkün değil. Hem taraftar hem de genel kurul üyesi olarak bizlere bu güne kadar destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bütün bu başarılar sizlerin sayesinde meydana gelmiştir. Öncelikli amacımız Galatasaray'ımızı finansal olarak en iyi hale getirmek zaten ondan sonra başarılar gelmeye devam edecektir.