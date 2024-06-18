GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Leo Dubois kararı!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray önceliğini sağ bek bölgesine verdi. Birçok isimle temaslarını sürdüren yönetim geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık geçiren Leo Dubois için kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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HEM SAĞ HEM SOL BEKTE ALTERNATiF
Fransız futbolcunun hem sol bek, hem de sağ bekte oynaması nedeniyle bu iki mevkiye tek oyuncu ile yedeklemek isteyen Buruk, Dubois'yı kadro rotasyonunda önemli bir seçenek olarak görüyor.
Geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 33 maça çıkan Fransız oyuncu 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
29 yaşındaki yıldız oyuncu Galatasaray formasını toplam 28 maçta giydi.
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