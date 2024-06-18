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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Leo Dubois kararı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray önceliğini sağ bek bölgesine verdi. Birçok isimle temaslarını sürdüren yönetim geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık geçiren Leo Dubois için kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 16:02
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Leo Dubois kararı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni isimleri sezon öncesi kampına yetiştirmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Leo Dubois kararı!

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim transferde önceliğini sağ bek bölgesine verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Leo Dubois kararı!

Trt Spor'un haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'yı bu sezon takımda tutmayı hedeflediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Leo Dubois kararı!

HEM SAĞ HEM SOL BEKTE ALTERNATiF

Fransız futbolcunun hem sol bek, hem de sağ bekte oynaması nedeniyle bu iki mevkiye tek oyuncu ile yedeklemek isteyen Buruk, Dubois'yı kadro rotasyonunda önemli bir seçenek olarak görüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Leo Dubois kararı!

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 33 maça çıkan Fransız oyuncu 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Leo Dubois kararı!

29 yaşındaki yıldız oyuncu Galatasaray formasını toplam 28 maçta giydi.

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