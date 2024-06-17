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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 6 numaraya Fransız dinamo!

Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'un son olarak o Fransız 6 numara ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte yaşanan gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 6 numaraya Fransız dinamo!

Galatasaray, 6 numara transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 6 numaraya Fransız dinamo!

Listede birçok farklı isim bulunurken Sarı-Kırmızılı yönetim, tüm alternatiflerin durumunu araştırıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 6 numaraya Fransız dinamo!

Takvim'in haberine göre geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Boubakary Soumare de Aslan'ın radarına giren isimlerden. Yönetim, bonservisi Leicester City'de bulunan 25 yaşındaki futbolcu için nabız yokladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 6 numaraya Fransız dinamo!

15 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İngiliz kulübünün yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli karşılığında transfere izin vereceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 6 numaraya Fransız dinamo!

Ancak Galatasaray bu rakamları ödemek istemiyor ve transferde aceleci davranmıyor. Geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giydiği 28 mücadelede 2 asist yapan Fransız oyuncu, gol katkısında bulunamamıştı.

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