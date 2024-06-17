TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan 6 numaraya Fransız dinamo!
Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'un son olarak o Fransız 6 numara ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte yaşanan gelişmeler...
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15 MİLYON EURO İSTİYORLAR
İngiliz kulübünün yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli karşılığında transfere izin vereceği öğrenildi.
Ancak Galatasaray bu rakamları ödemek istemiyor ve transferde aceleci davranmıyor. Geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giydiği 28 mücadelede 2 asist yapan Fransız oyuncu, gol katkısında bulunamamıştı.
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