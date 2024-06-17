Galatasaray'dan hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da adı anılan tecrübeli stoper Mario Hermoso'yu gündemine aldı.

Sarı-kırmızılıların transfer komitesi; Hermoso'nun menajerinden randevu talep ettiği ve bayramdan sonra tarafların bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.