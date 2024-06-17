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Galatasaray'dan hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, o yıldızı kadrosuna katarak ezeli rakipleri olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı gerçekleştirmek istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'dan hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da adı anılan tecrübeli stoper Mario Hermoso'yu gündemine aldı.

Galatasaray'dan hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Davinson Sanchez'in satılması halinde 28 yaşındaki İspanyol stoper kadroya katılmak isteniyor.

Galatasaray'dan hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Sarı-kırmızılıların transfer komitesi; Hermoso'nun menajerinden randevu talep ettiği ve bayramdan sonra tarafların bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

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