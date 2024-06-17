Galatasaray'dan hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, o yıldızı kadrosuna katarak ezeli rakipleri olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer çalımı gerçekleştirmek istiyor. İşte detaylar...
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Bonservisi elinde olan Hermoso, Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna edilmeye çalışılacak.
Ancak bu transfer Davinson Sanchez satılırsa gerçekleşecek.
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