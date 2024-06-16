Haberler Galatasaray Transferi resmen açıkladı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Transferi resmen açıkladı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Listesinde birçok futbolcu bulunan Cimbom, hedeflediği oyuncularla görüşmelerine devam ediyordu. Ve transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Serbest statüde yer alan o yıldız, Galatasaray ile görüştüğünü itiraf etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 11:03
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Transferi resmen açıkladı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Transferi resmen açıkladı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Sarı kırmızılılarda takviye yapılacak öncelikli mevkilerden biri sağ bek olarak belirlenmişti.

Transferi resmen açıkladı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Ve Cimbom'un sağ bek transferine dair Rumen basınından flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

Transferi resmen açıkladı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

A Spor'un PRO Sports adlı siteden derlediği habere göre, Romanya ekiplerinden CFR Cluj ile sözleşmesi sona eren Cristian Manea, Galatasaray'la görüştüğünü açıkladı.

Transferi resmen açıkladı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

26 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada "Menajerim Pini Zahavi'ye anlaşmaya vardıklarında bana haber vermesini söyledim"

Transferi resmen açıkladı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

"Ona bu konuda tamamen güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Transferi resmen açıkladı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Cristian Manea, futbol kariyerine Galatasaray efsanesi olan Hagi'nin akademisinde başladı.

Transferi resmen açıkladı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Daha sonra kısa süren FC Viitorul kariyerinin ardından 2.5 milyon euro karşılığında Apollon Limassol'a transfer oldu.

Transferi resmen açıkladı! "Galatasaray ile görüşüyorum"

Limassol'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Manea, 2020-21 sezonu öncesinde 400 bin euro karşılığında CFR Cluj'a transfer oldu.

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