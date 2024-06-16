Transferi resmen açıkladı! "Galatasaray ile görüşüyorum"
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Listesinde birçok futbolcu bulunan Cimbom, hedeflediği oyuncularla görüşmelerine devam ediyordu. Ve transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Serbest statüde yer alan o yıldız, Galatasaray ile görüştüğünü itiraf etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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A Spor'un PRO Sports adlı siteden derlediği habere göre, Romanya ekiplerinden CFR Cluj ile sözleşmesi sona eren Cristian Manea, Galatasaray'la görüştüğünü açıkladı.
26 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada "Menajerim Pini Zahavi'ye anlaşmaya vardıklarında bana haber vermesini söyledim"
"Ona bu konuda tamamen güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Cristian Manea, futbol kariyerine Galatasaray efsanesi olan Hagi'nin akademisinde başladı.
Daha sonra kısa süren FC Viitorul kariyerinin ardından 2.5 milyon euro karşılığında Apollon Limassol'a transfer oldu.
Limassol'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Manea, 2020-21 sezonu öncesinde 400 bin euro karşılığında CFR Cluj'a transfer oldu.
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