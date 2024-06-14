Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da mevcut oyuncuların da son durumu büyük önem taşıyor. Kadro planlama çalışmalarına titizlikle devam eden sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktörlüğünü Alex de Souza'nın yaptığı Antalyaspor, Cimbom'daki o isme kanca attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 12:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Trendyol Süper Lig'in sona ermesinin ardından gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Süper Lig ekipleri yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme adına transfer görüşmelerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Bu doğrultuda Galatasaray ve Antalyaspor'u ilgilendiren sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Akdeniz ekibinin, sarı kırmızılılardan o isme talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Sözleşmesini tamamlayan Helton Leite'yi yeni anlaşma konusunda ikna edemeyen ve Brezilyalı eldivenle yollarını ayıran Antalyaspor'da transfer gündeminin zirvesinde kale bölgesi yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Teknik Direktör Alex de Souza'nın transferine ayrıca önem verdiği kale bölgesi için yurt içinden ve yurt dışından pek çok isim değerlendirmeye alınırken, henüz somut bir adım atılamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Ajansspor'un haberine göre, Antalyaspor'un transfer gündemine gelen isimlerden birisi de Galatasaray forması giyen Günay Güvenç oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Fernando Muslera'nın ardında fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki kaleciyle temas kurulurken, kırmızı beyazlılar ilk etapta aradığını bulamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Tecrübeli eldivenin Galatasaray'dan aldığı yüksek maaş ve Akdeniz ekibinde yaşanan ödeme sorunlarının transferin önündeki engel olarak dikkat çekildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Sarı kırmızılılar ile 2 yıllık daha anlaşması bulunan deneyimli eldiven yıllık yaklaşık 1 milyon Euro kazanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Kariyerine Almanya'da başlayan ve 2013 yılında Beşiktaş'a transfer olarak Türkiye serüvenine başlayan Günay Güvenç, Mersin İdman Yurdu ve Göztepe formalarını giymesinin ardından Gaziantep FK'de zirve yaptı. 4 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından yarım sezon Kasımpaşa'da forma giyen Günay Güvenç, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor

Fernando Muslera'nın ardından 2'nci kaleci pozisyonunda yer alan Günay Güvenç'in sarı kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a dev piyango! 50 milyon Euro...
Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti! Şimdi G.Saray'a imza atıyor
Adana bayram namazı saat kaçta? | 2024 Diyanet Adana Kurban Bayramı namaz saati
Trabzon bayram namazı saat kaçta? | 2024 Diyanet Trabzon Kurban Bayramı namaz saati
Sivas bayram namazı saat kaçta? | 2024 Diyanet Sivas Kurban Bayramı namaz saati
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Silva bombası! F.Bahçe'den Silva bombası! 12:47
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2024 mesajı UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2024 mesajı 12:44
Arjantin - Guatemala maçı ne zaman? Arjantin - Guatemala maçı ne zaman? 12:35
G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor 12:34
Polonya - Hollanda maçı ne zaman? Polonya - Hollanda maçı ne zaman? 11:31
Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman? Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman? 11:29
Daha Eski
F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat! 11:28
Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 11:24
G.Saray'a dev piyango! 50 milyon Euro... G.Saray'a dev piyango! 50 milyon Euro... 11:24
Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! Van Bronckhorst'tan Ryan Kent sorusuna cevap! 10:52
Transfer kararı verildi! Batshuayi ve F.Bahçe... Transfer kararı verildi! Batshuayi ve F.Bahçe... 10:47
F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu! F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu! 10:10