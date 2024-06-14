TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Alex'in yanına gidiyor
Son dakika spor haberi: Transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da mevcut oyuncuların da son durumu büyük önem taşıyor. Kadro planlama çalışmalarına titizlikle devam eden sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktörlüğünü Alex de Souza'nın yaptığı Antalyaspor, Cimbom'daki o isme kanca attı. İşte detaylar...
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Akdeniz ekibinin, sarı kırmızılılardan o isme talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Sözleşmesini tamamlayan Helton Leite'yi yeni anlaşma konusunda ikna edemeyen ve Brezilyalı eldivenle yollarını ayıran Antalyaspor'da transfer gündeminin zirvesinde kale bölgesi yer alıyor.
Teknik Direktör Alex de Souza'nın transferine ayrıca önem verdiği kale bölgesi için yurt içinden ve yurt dışından pek çok isim değerlendirmeye alınırken, henüz somut bir adım atılamadı.
Ajansspor'un haberine göre, Antalyaspor'un transfer gündemine gelen isimlerden birisi de Galatasaray forması giyen Günay Güvenç oldu.
Fernando Muslera'nın ardında fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki kaleciyle temas kurulurken, kırmızı beyazlılar ilk etapta aradığını bulamadı.
Tecrübeli eldivenin Galatasaray'dan aldığı yüksek maaş ve Akdeniz ekibinde yaşanan ödeme sorunlarının transferin önündeki engel olarak dikkat çekildi.
Sarı kırmızılılar ile 2 yıllık daha anlaşması bulunan deneyimli eldiven yıllık yaklaşık 1 milyon Euro kazanıyor.
Kariyerine Almanya'da başlayan ve 2013 yılında Beşiktaş'a transfer olarak Türkiye serüvenine başlayan Günay Güvenç, Mersin İdman Yurdu ve Göztepe formalarını giymesinin ardından Gaziantep FK'de zirve yaptı. 4 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından yarım sezon Kasımpaşa'da forma giyen Günay Güvenç, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Fernando Muslera'nın ardından 2'nci kaleci pozisyonunda yer alan Günay Güvenç'in sarı kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkarak, 390 dakika sahada kalan deneyimli kaleci, kalesinde 5 gol gördü. 2 mücadelede ise rakiplere geçit vermedi.
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