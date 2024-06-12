TRANSFER HABERLERİ | Barcelona'nın kapısından dönmüştü! Galatasaray o yıldızı kapıyor
Galatasaray, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurarak yeniden Süper Lig'de şampiyon olmayı ve Avrupa'da ses getirmeyi hedefliyor. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Barcelona'nın kapısından dönen o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Bu sayede transferde Galatasaray'ın önünün açıldığı, Aslan'ın kısa süre içerisinde 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı ifade ediliyor.
Tecrübeli futbolcuya La Liga'dan da teklifler olduğu belirtiliyor. Bu sezon Betis formasıyla 29 maçta forma giyen Rodriguez söz konusu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asiste imza attı. Yıldız ön liberonun 20 milyon Euro civarında bir piyasa değeri bulunuyor.
GUIDO RODRIGUEZ KİMDİR?
Guido Rodriguez, 12 Nisan 1994'te Arjantin'in Saenz Pena kentinde dünyaya geldi. Futbola River Plate altyapısında başladı.
2014 yılında A takıma yükselen Guido, 2016 yazında 1.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Club Tijuana'ya transfer oldu.
1 yıl sonra 6.28 milyon Euro bedelle yine başka bir Meksika takımı olan America'ya imza attı.
2.5 yıl forma burada giyen Arjantinli oyuncu, 2020 Ocak'ta 4 milyon Euro'ya Real Betis'in yolunu tuttu.
Kulübüyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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