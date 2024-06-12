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TRANSFER HABERLERİ | Barcelona'nın kapısından dönmüştü! Galatasaray o yıldızı kapıyor

Galatasaray, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurarak yeniden Süper Lig'de şampiyon olmayı ve Avrupa'da ses getirmeyi hedefliyor. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Barcelona'nın kapısından dönen o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Barcelona'nın kapısından dönmüştü! Galatasaray o yıldızı kapıyor

Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Barcelona'nın kapısından dönmüştü! Galatasaray o yıldızı kapıyor

Takvim'in haberine göre; ön liberoya bir takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılı takımın Real Betis'le olan sözleşmesi sona eren İspanyol Guido Rodriguez ile ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Barcelona'nın kapısından dönmüştü! Galatasaray o yıldızı kapıyor

Barcelona'nın İspanyol oyuncuyla Xavi takımın başındayken anlaşma sağladığı ancak Alman teknik adam Hansi Flick'in bu transfere onay vermemesi nedeniyle Katalan ekibinin transferden vazgeçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Barcelona'nın kapısından dönmüştü! Galatasaray o yıldızı kapıyor

Bu sayede transferde Galatasaray'ın önünün açıldığı, Aslan'ın kısa süre içerisinde 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Barcelona'nın kapısından dönmüştü! Galatasaray o yıldızı kapıyor

Tecrübeli futbolcuya La Liga'dan da teklifler olduğu belirtiliyor. Bu sezon Betis formasıyla 29 maçta forma giyen Rodriguez söz konusu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asiste imza attı. Yıldız ön liberonun 20 milyon Euro civarında bir piyasa değeri bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Barcelona'nın kapısından dönmüştü! Galatasaray o yıldızı kapıyor

GUIDO RODRIGUEZ KİMDİR?

Guido Rodriguez, 12 Nisan 1994'te Arjantin'in Saenz Pena kentinde dünyaya geldi. Futbola River Plate altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Barcelona'nın kapısından dönmüştü! Galatasaray o yıldızı kapıyor

2014 yılında A takıma yükselen Guido, 2016 yazında 1.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Club Tijuana'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Barcelona'nın kapısından dönmüştü! Galatasaray o yıldızı kapıyor

1 yıl sonra 6.28 milyon Euro bedelle yine başka bir Meksika takımı olan America'ya imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Barcelona'nın kapısından dönmüştü! Galatasaray o yıldızı kapıyor

2.5 yıl forma burada giyen Arjantinli oyuncu, 2020 Ocak'ta 4 milyon Euro'ya Real Betis'in yolunu tuttu.

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