TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesinin uzatılmasının ardından gözler transfere çevrildi. Yıldız transferleri için kolları sıvayan yönetim, Buruk'un isteği doğrultusunda Inter'in yıldızını transfer etmek için girişimlere başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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RAMS Park'ta düzenlenen imza töreniyle sarı-kırmızılılarla nikah tazeleyen Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu.
Kadro yapısının bir yıl öncesine göre daha oturmuş olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, transfer planlamasıyla ilgili şunları kaydetti:
"Elimizde çok iyi oyuncular var. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız.
Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemiz olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız.
Çok acil sağ bek alınacak. Orta sahaya transfer yapacağız. Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."
Buruk, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in kiralanmasıyla ilgili soruya, "Yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok." yanıtını verdi.
Deneyimli teknik adam, transfer döneminde birçok futbolcunun isminin geçtiğini, forvet için hazırlıklarının devam ettiğini ancak Michy Batshuayi ile ilgili transfer düşüncelerinin olmadığını söyledi.
Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın transferiyle ilgili soru üzerine Buruk, Türk kökenli Alman futbolcuyu herkesin kadrosunda görmek isteyeceğini ama yıldız oyuncunun Katalan ekibiyle sözleşmesinin devam ettiğini kaydetti.
Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.
CORREA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI
Hücuma takviye yapacak olan Cimbom, Joaquin Correa için girişimlere başladı.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı kurmayların, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve Inter ile de temaslara başladığı öğrenildi.
Bonservisi Serie A devinde bulunan Tangocu, geçen sezon Fransız ekibi Marsilya'da kiralık olarak oynamıştı.
Inter ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 6 milyon Euro market değeri biçiliyor.
Correa, forvet arkası, sol açık ve ihtiyaca yönelik olarak da santrforda görev alabiliyor.
Futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği ve bizzat istediği öğrenildi.
1.88 boyundaki futbolcu, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 380 maça çıkarken, 64 gol attı ve 40 da asist yaptı.
Üst düzey bir tekniğe sahip olan Tangocu, daha önce Lazio, Sevilla ve Sampdoria'nın başarısı için de ter döktü.
2018 yılında 38 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan oyuncu da Avrupa'da kariyerine devam etmeyi hedefliyor.
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