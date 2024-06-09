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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesinin uzatılmasının ardından gözler transfere çevrildi. Yıldız transferleri için kolları sıvayan yönetim, Buruk'un isteği doğrultusunda Inter'in yıldızını transfer etmek için girişimlere başladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 17:48
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Son 2 sezonu zirvede noktalayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Cimbom, tecrübeli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

RAMS Park'ta düzenlenen imza töreniyle sarı-kırmızılılarla nikah tazeleyen Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Kadro yapısının bir yıl öncesine göre daha oturmuş olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, transfer planlamasıyla ilgili şunları kaydetti:

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

"Elimizde çok iyi oyuncular var. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemiz olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Çok acil sağ bek alınacak. Orta sahaya transfer yapacağız. Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Buruk, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in kiralanmasıyla ilgili soruya, "Yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok." yanıtını verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Deneyimli teknik adam, transfer döneminde birçok futbolcunun isminin geçtiğini, forvet için hazırlıklarının devam ettiğini ancak Michy Batshuayi ile ilgili transfer düşüncelerinin olmadığını söyledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın transferiyle ilgili soru üzerine Buruk, Türk kökenli Alman futbolcuyu herkesin kadrosunda görmek isteyeceğini ama yıldız oyuncunun Katalan ekibiyle sözleşmesinin devam ettiğini kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

CORREA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Hücuma takviye yapacak olan Cimbom, Joaquin Correa için girişimlere başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı kurmayların, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve Inter ile de temaslara başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Bonservisi Serie A devinde bulunan Tangocu, geçen sezon Fransız ekibi Marsilya'da kiralık olarak oynamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Inter ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 6 milyon Euro market değeri biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Correa, forvet arkası, sol açık ve ihtiyaca yönelik olarak da santrforda görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği ve bizzat istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

1.88 boyundaki futbolcu, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 380 maça çıkarken, 64 gol attı ve 40 da asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inter'in yıldızına kanca! Okan Buruk çok istiyor

Üst düzey bir tekniğe sahip olan Tangocu, daha önce Lazio, Sevilla ve Sampdoria'nın başarısı için de ter döktü.

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