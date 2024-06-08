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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından olay itiraf! O kulübe gitmek için can atıyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da şampiyonluk sonrası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş gelişmeler sürüyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda o yıldızın yaptığı itiraflar gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 10:15 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 10:19
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından olay itiraf! O kulübe gitmek için can atıyor

Galatasaray geçen sezon büyük bir zafere imza atarak Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından olay itiraf! O kulübe gitmek için can atıyor

Sarı-kırmızılılarda alınan bu başarının ardından gözler yeni sezona çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından olay itiraf! O kulübe gitmek için can atıyor

Cimbom kadrosuna güçlü isimleri takviye ederek gelecek sezon her kulvarda iddialı olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından olay itiraf! O kulübe gitmek için can atıyor

Galatasaray'da yaşanacak transfer gelişmeleri merak konusu olurken sarı-kırmızılılarda o futbolcunun yaptığı son açıklamalar gündeme oturdu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından olay itiraf! O kulübe gitmek için can atıyor

Yıldız ismin özellikle transfer ile ilgili sözleri büyük yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından olay itiraf! O kulübe gitmek için can atıyor

Lucas Torreira, ESPN'in Generacion F programına açıklamalarda bulundu. Sports sitesinin derlediği haberde futbolcu geleceği hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından olay itiraf! O kulübe gitmek için can atıyor

Uruguaylı yıldızın "Boca Juniors'da oynamak için gerçekten can atıyorum. Bu konuda çok dürüstüm." sözleri ilgi çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından olay itiraf! O kulübe gitmek için can atıyor

Oyuncu ayrıca konuyla ilgili olarak, "Roman'la çok konuşuyorum. Edin Cavani'nin de iyi arkadaşıyım ve biz bu konuda görüştük." şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından olay itiraf! O kulübe gitmek için can atıyor

AVRUPA'DAKİ SON KULÜBÜM!

Futbolcu son olarak ise Galatasaray'ın, Avrupa'daki son kulübü olduğuna emin olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.

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