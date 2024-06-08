HaberlerGalatasarayTRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından olay itiraf! O kulübe gitmek için can atıyor
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızından olay itiraf! O kulübe gitmek için can atıyor
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da şampiyonluk sonrası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş gelişmeler sürüyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda o yıldızın yaptığı itiraflar gündeme oturdu. İşte detaylar...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 10:15Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 10:19
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