Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba
Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemine oldukça iddialı giriş yapacak. Hedefini yüksek tutan sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, transfer politikasını belirledi. Gelecek sezon çılgın bir kadro kurmayı planlayan Cimbom, dört bir koldan saldırmaya başladı. Bütçe sıkıntısı olmadığını belirten Özbek, ‘Rüya takım için yıldızları bir an önce transfer edin' dedi. Bu doğrultuda operasyonu sürdüren Aslan'da 3 yıldız gündeme geldi. İşte o yıldızlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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SAĞ BEKE WAN-BISSAKA!
2025'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı sağ bekin piyasa değeri 20 milyon euro.
Aslan, geçen sezon 30 maçta forma giyen yıldızı bitirmek için gözünü karartmış durumda.
Bissaka, 2019'da 55 milyon euro'ya Palace'tan United'a gelerek sükse yaratmıştı.
ORTA SAHAYA SOFYAN AMRABAT!
Lucas Torreira'nın yanına orta alanda kaliteli bir oyuncu arayan Galatasaray, Sofyan Amrabat'la görüşmelere devam ediyor.
Okan Buruk'un geçen sezon da istediği fakat ManU'ya kaptırılan 27 yaşındaki oyuncu bu kez gelmeye daha yakın.
Fiorentina'yla 1 yıllık kontratı bulunan Amrabat'ın transferinde Zaniolo kullanılabilir.
Faslı yıldız için 10 milyon euro'yu gözden çıkartan sarı-kırmızılılar, Zaniolo dahil olursa Fiorentina'dan para talep ediyor.
Bu transfer Ambarat+10 milyon euro=Zaniolo şeklinde sonuçlanmaya çok yakın.
DYBALA BOMBASI!
Hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirecek Galatasaray'ın hayallerini süsleyen isim Paulo Dybala...
30 yaşındaki 10 numarayı uzun süredir isteyen sarı-kırmızılılar, artık daha kararlı.
Roma'yla 2025'e kadar kontratı olan Arjantinli yıldızla görüşmelerde önemli mesafe alındı.
Orta alanda Torreira-Amrabat ikilisiyle geçilmez bir duvar oluşturmak isteyen Okan Buruk, Dybala ile de yaratıcılık sorununu çözecek.
Mertens'le rotasyona girecek Tangocu, geçen yıl 39 maçta 16 gol ve 10 asistle 'double double' yapmıştı.
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