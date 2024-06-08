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Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemine oldukça iddialı giriş yapacak. Hedefini yüksek tutan sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, transfer politikasını belirledi. Gelecek sezon çılgın bir kadro kurmayı planlayan Cimbom, dört bir koldan saldırmaya başladı. Bütçe sıkıntısı olmadığını belirten Özbek, ‘Rüya takım için yıldızları bir an önce transfer edin' dedi. Bu doğrultuda operasyonu sürdüren Aslan'da 3 yıldız gündeme geldi. İşte o yıldızlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un öncelikli olarak sağ bek istemesi üzerine gözler bu bölgeye çevrildi.

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Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

SAĞ BEKE WAN-BISSAKA!
Sarı-kırmızılıların ana hedefi Aaron Wan-Bissaka... Dinamik bir takım isteyen Buruk, Manchester United'ın 26 yaşındaki yıldızını çok beğeniyor. Bissaka ile görüşmeler devam ediyor.

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

2025'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı sağ bekin piyasa değeri 20 milyon euro.

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

Aslan, geçen sezon 30 maçta forma giyen yıldızı bitirmek için gözünü karartmış durumda.

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

Bissaka, 2019'da 55 milyon euro'ya Palace'tan United'a gelerek sükse yaratmıştı.

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

ORTA SAHAYA SOFYAN AMRABAT!
Lucas Torreira'nın yanına orta alanda kaliteli bir oyuncu arayan Galatasaray, Sofyan Amrabat'la görüşmelere devam ediyor.

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

Okan Buruk'un geçen sezon da istediği fakat ManU'ya kaptırılan 27 yaşındaki oyuncu bu kez gelmeye daha yakın.

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

Fiorentina'yla 1 yıllık kontratı bulunan Amrabat'ın transferinde Zaniolo kullanılabilir.

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

Faslı yıldız için 10 milyon euro'yu gözden çıkartan sarı-kırmızılılar, Zaniolo dahil olursa Fiorentina'dan para talep ediyor.

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

Bu transfer Ambarat+10 milyon euro=Zaniolo şeklinde sonuçlanmaya çok yakın.

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

DYBALA BOMBASI!
Hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirecek Galatasaray'ın hayallerini süsleyen isim Paulo Dybala...

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

30 yaşındaki 10 numarayı uzun süredir isteyen sarı-kırmızılılar, artık daha kararlı.

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

Roma'yla 2025'e kadar kontratı olan Arjantinli yıldızla görüşmelerde önemli mesafe alındı.

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

Orta alanda Torreira-Amrabat ikilisiyle geçilmez bir duvar oluşturmak isteyen Okan Buruk, Dybala ile de yaratıcılık sorununu çözecek.

Los Galacticos kuruluyor! Galatasaray'dan transferde 3 bomba

Mertens'le rotasyona girecek Tangocu, geçen yıl 39 maçta 16 gol ve 10 asistle 'double double' yapmıştı.

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