Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tete sıkıntısı! Yönetimin elini kolunu bağladı

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tete sıkıntısı! Yönetimin elini kolunu bağladı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları devam ederken takımdaki durumu en çok merak edilen isimlerden birisi de Tete. Son olarak oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmeler adeta sarı-kırmızılı yönetimin elini kolunu bağladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 09:10
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tete sıkıntısı! Yönetimin elini kolunu bağladı

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tete sıkıntısı! Yönetimin elini kolunu bağladı

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde hem Trendyol Süper Lig şampiyonluğu hem de Süper Kupa zaferi yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tete sıkıntısı! Yönetimin elini kolunu bağladı

Cimbom bu başarıların ardından gelecek sezon da her kulvarda iddialı olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tete sıkıntısı! Yönetimin elini kolunu bağladı

Sarı-kırmızılılarda kadro planlamaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tete sıkıntısı! Yönetimin elini kolunu bağladı

Bu futbolculardan birisi de Tete. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu geçen sezonun yaz transfer döneminde Galatasaray'a büyük umutlarla gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tete sıkıntısı! Yönetimin elini kolunu bağladı

Fakat gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tete sıkıntısı! Yönetimin elini kolunu bağladı

Bu nedenle gözden çıkarılan oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tete sıkıntısı! Yönetimin elini kolunu bağladı

Brezilya ekiplerinin takibinde olan Tete için şu ana kadar gelen teklifler geri çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Tete sıkıntısı! Yönetimin elini kolunu bağladı

Sarı-kırmızılı ekip, 23 yaşındaki oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yönetimden yeni sezona 3 çilek birden!
Özbek'ten flaş sözler! "Transferi bitirin"
YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 7 HAZİRAN rakamları
YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor? | 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Danimarka - Norveç maçı ne zaman? Danimarka - Norveç maçı ne zaman? 09:40
Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman? Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman? 09:36
Macaristan - İsrail maçı ne zaman? Macaristan - İsrail maçı ne zaman? 09:33
İsveç - Sırbistan maçı ne zaman? İsveç - Sırbistan maçı ne zaman? 09:28
İsviçre - Avusturya maçı ne zaman? İsviçre - Avusturya maçı ne zaman? 09:18
Slovenya - Bulgaristan maçı ne zaman? Slovenya - Bulgaristan maçı ne zaman? 09:11
Daha Eski
Tete yönetimin elini kolunu bağladı! Tete yönetimin elini kolunu bağladı! 09:10
Peru - Paraguay maçı ne zaman? Peru - Paraguay maçı ne zaman? 09:03
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Haziran bugün kimin maçı var? 08:13
Martial Galatasaray yolunda! Martial Galatasaray yolunda! 00:28
Fener’e ‘Uçan Koreli' Mourinho aradı Fener’e ‘Uçan Koreli' Mourinho aradı 00:27
Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha 00:18