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Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, deneyimli hocanın kontrat detaylarını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 19:11 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 19:17
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Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, deneyimli hocanın kontrat detaylarını KAP'a bildirdi.

Yapılan duyuruda Okan Buruk'a senelik 110 milyon 250 bin lira maaş verileceği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir.

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