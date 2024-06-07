GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Real Sociedad sonrası...
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği sürmeye devam ediyor. İlk olarak Real Sociedad ile adı anılan milli futbolcu için daha sonra Arap takımlarının devreye girdiği yazılmıştı. Kerem için en ciddi takımın ise bir başka İspanyol takımı olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, teklif gelen oyuncuların durumunu değerlendiriyor.
KEREM'İN TALİPLERİ ÇOK!
Son olarak Real Sociedad'ın 12 milyon euro önerdiği 25 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan'dan da talipler vardı.
Yıllık 8 milyon Euro'yu bulan öneriyi şu ana kadar değerlendirmeyen Kerem'e ABD'den de teklif geldi.
14 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Inter Miami olduğu öğrenilen kulübün 14 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi.
Kerem'in son talibi ise Real Betis oldu. Özellikle teknik direktör Pellegrini'nin ısrarla istediği milli futbolcu için bu hafta teklif yapılacak.
Galatasaray, bu ayrılık için rakamı yukarı çekmeye çalışacak.
2020'den bu yana formasını giydiği sarı-kırmızılı ekipte kaptanlığa kadar yükselen Kerem, 173 maçta 44 gol ve 39 asistlik performans ortaya koydu.
Yıldız futbolcunun Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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