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GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden istifa etti. Şimdi ise Timur hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Erden Timur görevi böyle bıraktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı

İlk sezonunda Galatasaray'da en ön plana çıkan isim olması camiayı son derece rahatsız etti.

GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı

Sportif A.Ş'ye dışarıdan atanan ve özellikle transferlerde adından söz ettiren Timur'un bu durumu seçilmiş yöneticileri harekete geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı

Başkan Dursun Özbek'in ekibindeki bazı yöneticiler, Timur'la ilgili ilk olarak bu şikayetleri dile getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı

KOMİSYONCU ŞİKAYETİ

Dursun Özbek ilk etapta yönetimdeki bazı isimlerin bu talebini geri çevirdi. Daha sonra 'Komisyon alıyor' iddiaları sonrası fikir değiştiren Özbek, özellikle Zaha ve Tete operasyonlarından sonra Erden Timur'u geri plana almayı tercih etti. Bu sezon yapılan basın açıklamalarında da aktif rol oynamayan Erden Timur ayrılık kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı

14 EKİM'DE İŞARETİ VERDİ

14 Ekim 2023'teki Mali Genel Kurul'da, "Ben giderlerden sorumlu tutuluyorum. Sadece futbolla ilgili değilim. Sponsorluklar, Florya, Kemerburgaz, G.Saray Adası, Mecidiyeköy ve banka işleriyle ilgiliyim.

GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı

Yaptığım bir şeyi anlatmak zoruma gidiyor. Ama tüm yaptıklarım bilerek söylenmiyor" ifadeleriyle Dursun Özbek'i işaret etti

GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı

MOROVA ADINI ANMADI

Yönetimde Erden Timur'a karşı cephede yer alan Rıza Morova, 11 Ocak 2024'te oynanan Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamada Timur'un pasifize olduğunu gösterdi. Morova, "Maçın yönetimi ile ilgili yorumları Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Okan Buruk'un yapması doğru olur" dedi. Timur'un adını anmaması dikkatlerden kaçmadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı

BOEY'DE BÜYÜK KRİZ ÇIKTI

Bütün bu geri plana alınmaya rağmen Sacha Boey transferinde devreye girdi. 17 milyon euro'ya Bayern Münih'e satılması an meselesiyken 35 milyon euro'da ısrar etti. Özbek ve Timur'a karşı olan yöneticiler, "Vazgeçerlerse sorumlu sensin. Neden işi bozuyorsun" dedi. Ardından Boey tarihi bir satışla Almanya'nın yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı

TEHDİTTE YALNIZ KALDI

Geri plana çekilen Erden Timur, Ali Koç'un "Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar... Fenerbahçe seni not etti. Her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince..." ifadeleriyle karşı karşıya kaldı. Başkan Özbek'ten bu konuda da destek göremedi.

GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı

İPLER TAMAMEN KOPTU

Başkan Dursun Özbek'in 'Gelecek dönem ben yokum, sen başkan adayımsın' dediği Timur, bu karar çıkmayınca gelen tüm teklifleri geri çevirdi. Son olarak Özbek, "Transferle ilgilenme, sponsorluklar sende olsun" önerisi sununca ipler tamamen koptu. Timur, "G.Saray siyaseti içinde olmak istemiyorum" diyerek ayrılığı resmileştirdi.

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