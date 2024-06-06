GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden istifa etti. Şimdi ise Timur hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Erden Timur görevi böyle bıraktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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KOMİSYONCU ŞİKAYETİ
Dursun Özbek ilk etapta yönetimdeki bazı isimlerin bu talebini geri çevirdi. Daha sonra 'Komisyon alıyor' iddiaları sonrası fikir değiştiren Özbek, özellikle Zaha ve Tete operasyonlarından sonra Erden Timur'u geri plana almayı tercih etti. Bu sezon yapılan basın açıklamalarında da aktif rol oynamayan Erden Timur ayrılık kararı aldı.
14 EKİM'DE İŞARETİ VERDİ
14 Ekim 2023'teki Mali Genel Kurul'da, "Ben giderlerden sorumlu tutuluyorum. Sadece futbolla ilgili değilim. Sponsorluklar, Florya, Kemerburgaz, G.Saray Adası, Mecidiyeköy ve banka işleriyle ilgiliyim.
Yaptığım bir şeyi anlatmak zoruma gidiyor. Ama tüm yaptıklarım bilerek söylenmiyor" ifadeleriyle Dursun Özbek'i işaret etti
MOROVA ADINI ANMADI
Yönetimde Erden Timur'a karşı cephede yer alan Rıza Morova, 11 Ocak 2024'te oynanan Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamada Timur'un pasifize olduğunu gösterdi. Morova, "Maçın yönetimi ile ilgili yorumları Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Okan Buruk'un yapması doğru olur" dedi. Timur'un adını anmaması dikkatlerden kaçmadı.
BOEY'DE BÜYÜK KRİZ ÇIKTI
Bütün bu geri plana alınmaya rağmen Sacha Boey transferinde devreye girdi. 17 milyon euro'ya Bayern Münih'e satılması an meselesiyken 35 milyon euro'da ısrar etti. Özbek ve Timur'a karşı olan yöneticiler, "Vazgeçerlerse sorumlu sensin. Neden işi bozuyorsun" dedi. Ardından Boey tarihi bir satışla Almanya'nın yolunu tuttu.
TEHDİTTE YALNIZ KALDI
Geri plana çekilen Erden Timur, Ali Koç'un "Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar... Fenerbahçe seni not etti. Her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince..." ifadeleriyle karşı karşıya kaldı. Başkan Özbek'ten bu konuda da destek göremedi.
İPLER TAMAMEN KOPTU
Başkan Dursun Özbek'in 'Gelecek dönem ben yokum, sen başkan adayımsın' dediği Timur, bu karar çıkmayınca gelen tüm teklifleri geri çevirdi. Son olarak Özbek, "Transferle ilgilenme, sponsorluklar sende olsun" önerisi sununca ipler tamamen koptu. Timur, "G.Saray siyaseti içinde olmak istemiyorum" diyerek ayrılığı resmileştirdi.
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