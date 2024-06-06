GALATASARAY HABERLERİ | Adım adım gelen istifa! İşte Erden Timur görevi böyle bıraktı

MOROVA ADINI ANMADI Yönetimde Erden Timur'a karşı cephede yer alan Rıza Morova, 11 Ocak 2024'te oynanan Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamada Timur'un pasifize olduğunu gösterdi. Morova, "Maçın yönetimi ile ilgili yorumları Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Okan Buruk'un yapması doğru olur" dedi. Timur'un adını anmaması dikkatlerden kaçmadı.

BOEY'DE BÜYÜK KRİZ ÇIKTI Bütün bu geri plana alınmaya rağmen Sacha Boey transferinde devreye girdi. 17 milyon euro'ya Bayern Münih'e satılması an meselesiyken 35 milyon euro'da ısrar etti. Özbek ve Timur'a karşı olan yöneticiler, "Vazgeçerlerse sorumlu sensin. Neden işi bozuyorsun" dedi. Ardından Boey tarihi bir satışla Almanya'nın yolunu tuttu.