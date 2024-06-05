TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Portekiz'den geliyor! Herkes Rafa Silva'yı beklerken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başlayan ve adı sık sık Benfica forması giyen Rafa Silva ile anılan sarı-kırmızılılar, kariyerini Portekiz'de sürdüren bir başka yıldıza daha talip oldu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Son iki sezondur Galatasaray Başkan Vekilliği görevini üstlenen ve bu süreçte iki şampiyonluk gören Timur, düzenlediği basın toplantısıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Toplantıda "Bırakmak istemiyordum ancak tutunacak hiçbir dalım yok" açıklamasını yapan Erden Timur, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.
Timur, "İki sezondur yepyeni takımlarla bizi başarıya götürmüş, rekorlar kırmış, kendini ispatlamış bir Okan hocamız var. Takımın da iskeleti var.
"İLK 11'E 2 OYUNCU ALINACAK"
Geçen sezon tutmayan transferlerimiz oldu. Bu sezon ilk 11'e 2, yedeğe de 2-3 oyuncu alınacak. İskeletimiz sağlam, hocamız çok iyi.
"TRANSFER LİSTESİ HAZIR"
"Son ana kadar, 2-3 gün önceye kadar transfer çalışmaları için her şeyi yaptık. Listeler hazır, sunuldu, verildi, hiçbir kopukluk yok. Merak etmeyin." ifadelerini kullandı.
Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray'ın adı sık sık Rafa Silva ile anılıyor.
Portekizli yıldız devre arasında da sarı-kırmızılıların gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-kırmızılılar, adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan yıldız futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdiği iddia edilirken, Portekiz'den yeni bir transfer iddiası geldi.
FRANCISCO MOURA YENİDEN LİSTEDE
A Bola'da yer alan habere göre; Galatasaray, Rafa Silva gibi ara transfer döneminde istediği Francisco Moura'yı yeniden gündemine aldı.
Haberde sarı-kırmızılıların Moura transferinde ocak ayına göre daha kararlı olduğuna vurgu yapıldı.
Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Derrick Köhn'e Avrupa'dan talipler çıkması sonrası yönetimin yeniden Francisco Moura'ya yöneldiği aktarıldı.
Öte yandan haberde Galatasaray'ın 24 yaşındaki sol bek için henüz bir teklif yapmadığı belirtilirken, Famalicao'nun 10 milyon Euro civarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı yazıldı.
Francisco Moura, bu sezon Famalicao formasıyla 36 maça çıktı.
Portekizli sol bek, 2 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Moura'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.
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