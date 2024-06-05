Galatasaray'a transferde kötü haber! Yusuf Yazıcı'ya servet teklif ettiler
Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray'da A Milli yıldız Yusuf Yazıcı ismi ön plana çıkmıştı. 27 yaşındaki futbolcudan sarı-kırmızılı kulübe kötü haber geldi. Lille'deki sözleşmesi biten ve bonservisini eline alan Yusuf Yazıcı, Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Al Shabab'ın Yusuf Yazıcı'ya yıllık 12 milyon euroluk maaş önerisinde bulunduğu belirtildi.
Yusuf Yazıcı için Al Shabab'ın yanı sıra İtalya'dan Milan ve Lazio'nun ilgisinin bulunduğu kaydedildi. 27 yaşındaki on numaranın geleceğine dair kararını kısa süre içerisinde vereceği aktarıldı.
27 yaşındaki on numara geride kalan sezonda Lille formasını 42 müsabakada terletti. Yusuf Yazıcı bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 4 asist üretti.
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