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Galatasaray'a transferde kötü haber! Yusuf Yazıcı'ya servet teklif ettiler

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray'da A Milli yıldız Yusuf Yazıcı ismi ön plana çıkmıştı. 27 yaşındaki futbolcudan sarı-kırmızılı kulübe kötü haber geldi. Lille'deki sözleşmesi biten ve bonservisini eline alan Yusuf Yazıcı, Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 19:42
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Yusuf Yazıcı'ya servet teklif ettiler

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda yer alan Yusuf Yazıcı'yla ilgili Suudi Arabistan devinin harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Yusuf Yazıcı'ya servet teklif ettiler

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncuya Al Shabab'ın ilgi gösterdiği aktarıldı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Yusuf Yazıcı'ya servet teklif ettiler

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Al Shabab, Lille ile sözleşmesi biten ve bonservisini eline alan Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için girişimlerine başladı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Yusuf Yazıcı'ya servet teklif ettiler

12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Al Shabab'ın Yusuf Yazıcı'ya yıllık 12 milyon euroluk maaş önerisinde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Yusuf Yazıcı'ya servet teklif ettiler

Yusuf Yazıcı için Al Shabab'ın yanı sıra İtalya'dan Milan ve Lazio'nun ilgisinin bulunduğu kaydedildi. 27 yaşındaki on numaranın geleceğine dair kararını kısa süre içerisinde vereceği aktarıldı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Yusuf Yazıcı'ya servet teklif ettiler

27 yaşındaki on numara geride kalan sezonda Lille formasını 42 müsabakada terletti. Yusuf Yazıcı bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 4 asist üretti.

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