Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Juventus'un yıldızını listeye ekledi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
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Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcılarının raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'ın önceliklerinden biri de orta saha transferi...
Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın yanına bir yıldız takviyesi yapmak istiyor.
Aslan'da sezon başında Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Galatasaray, kiralık sözleşmesi sona eren Fransız orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmadı ve oyuncu Tottenham'a geri döndü.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kadroda olduğu dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Sergio Oliveira ile de yollar ayrılacak.
Yönetim, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Portekizli futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'yu takımda tutacak olan Cimbom, 8 numara için flaş bir ismi gündemine aldı.
ADRIEN RABIOT BOMBASI
Okan Buruk'un ekibi bu doğrultuda listesine Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'u ekledi.
Fransız futbolcunun adı transfer listesinde en üst sıralara yazıldı.
Adrien Rabiot, bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıktı.
Fransız oyuncu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Rabiot'nun Juventus ile olan sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro.
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