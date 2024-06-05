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Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Juventus'un yıldızını listeye ekledi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 16:02
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Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Bu sezon hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı kazanarak çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Sarı-kırmızılılar, sezon sona ermesinin ardından vakit kaybetmeden yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Cimbom, 24 Haziran'da başlayacak 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda mücadele edebilecek bir takım yaratmayı amaçlıyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcılarının raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'ın önceliklerinden biri de orta saha transferi...

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın yanına bir yıldız takviyesi yapmak istiyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Aslan'da sezon başında Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Galatasaray, kiralık sözleşmesi sona eren Fransız orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmadı ve oyuncu Tottenham'a geri döndü.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan ve kadroda olduğu dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Sergio Oliveira ile de yollar ayrılacak.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Yönetim, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Portekizli futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'yu takımda tutacak olan Cimbom, 8 numara için flaş bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

ADRIEN RABIOT BOMBASI

Okan Buruk'un ekibi bu doğrultuda listesine Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'u ekledi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Fransız futbolcunun adı transfer listesinde en üst sıralara yazıldı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Adrien Rabiot, bu sezon Juventus formasıyla 35 maça çıktı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Fransız oyuncu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Rabiot'nun Juventus ile olan sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek.

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