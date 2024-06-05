GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni takımına imzayı attı! İlk transferi olarak Barış Alper Yılmaz'ı istedi
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Barış Alper Yılmaz'a İtalyan ekibi resmen talip oldu. Avrupa'dan birçok takımın yakın takibe aldığı Barış için yakın zamanda girişim yapılacağı öğrenildi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibini peşinde koşturan Barış Alper Yılmaz için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı.
Milli futbolcu bu maçlarda 7 gol, 12 asist üretti.
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberi ve NTV Spor'un derlediği habere göre Barış Alper Yılmaz için Bologna'nın devrede olduğunu bildirdi.
Thiago Motta ile harika bir sezon geçiren Bologna, Serie A'da sezonu 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.
Thiago Motta ile vedalaşacak olan Bologna, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiriyor.
Italiano bu sezon Fiorentina ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamış ve Olympiakos'a kaybetmişti.
Vincenzo Italiano'nun Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Fiorentina'dan öğrencisi Christian Kouame'yi de Bologna'ya istediği haber detayında yer aldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 55 maça çıkıp 3402 dakika süre alan Barış Alper Yılmaz 7 gol, 12 asistlik istatistik yakaladı. 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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