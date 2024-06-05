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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni takımına imzayı attı! İlk transferi olarak Barış Alper Yılmaz'ı istedi

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Barış Alper Yılmaz'a İtalyan ekibi resmen talip oldu. Avrupa'dan birçok takımın yakın takibe aldığı Barış için yakın zamanda girişim yapılacağı öğrenildi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 09:02
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni takımına imzayı attı! İlk transferi olarak Barış Alper Yılmaz'ı istedi

Milli futbolcu bu maçlarda 7 gol, 12 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni takımına imzayı attı! İlk transferi olarak Barış Alper Yılmaz'ı istedi

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberi ve NTV Spor'un derlediği habere göre Barış Alper Yılmaz için Bologna'nın devrede olduğunu bildirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni takımına imzayı attı! İlk transferi olarak Barış Alper Yılmaz'ı istedi

Thiago Motta ile harika bir sezon geçiren Bologna, Serie A'da sezonu 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni takımına imzayı attı! İlk transferi olarak Barış Alper Yılmaz'ı istedi

Thiago Motta ile vedalaşacak olan Bologna, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni takımına imzayı attı! İlk transferi olarak Barış Alper Yılmaz'ı istedi

Italiano bu sezon Fiorentina ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamış ve Olympiakos'a kaybetmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni takımına imzayı attı! İlk transferi olarak Barış Alper Yılmaz'ı istedi

Vincenzo Italiano'nun Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Fiorentina'dan öğrencisi Christian Kouame'yi de Bologna'ya istediği haber detayında yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni takımına imzayı attı! İlk transferi olarak Barış Alper Yılmaz'ı istedi

Bu sezon tüm kulvarlarda 55 maça çıkıp 3402 dakika süre alan Barış Alper Yılmaz 7 gol, 12 asistlik istatistik yakaladı. 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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