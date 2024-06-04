GALATASARAY HABERİ - Mertens'ten Icardi itirafı! "Onunla bir anlaşma yaptık ve..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına geride kalan sezonu değerlendiren tecrübeli futbolcu, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile yaptıkları anlaşmayı açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Belçikalı yıldız, ligde 9 gol ve 19 asistlik bir performans sergileyerek sezonu asist kralı olarak tamamladı.
Galatasaray ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşan ve 2024/2025 sezonunda futbolu bırakma kararı aldığı öne sürülen 37 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonu İtalyan basınına değerlendirdi.
İşte Dries Mertens'in açıklamaları...
"PERFORMANSIM BENİ ŞAŞIRTTI"
"Geçen sezona, son sezonum olacağı hissiyle başladım. Ayrıca teknik direktörün ve kulübün benim daha az oynamamı istediğini düşünüyordum.
Ziyech, Zaha ve Ndombele gibi önemli isimler almışlardı. Ama bir noktada takımda yer almak için mücadele ettim ve çok oynadım. Performansım beni gerçekten şaşırttı."
"MAURO İLE ANLAŞMA YAPTIK"
"Gol krallığı için Dzeko ile yarışıyordu. Asist krallığında ise benim iki asistim daha azdı. Mauro ve bir anlaşma yaptık, benim atabileceğim bazı golleri onun atmasına izin verdim. Böylece o gol kralı oldu, ben de asist kralı oldum."
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