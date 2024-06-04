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GALATASARAY HABERİ - Mertens'ten Icardi itirafı! "Onunla bir anlaşma yaptık ve..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına geride kalan sezonu değerlendiren tecrübeli futbolcu, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile yaptıkları anlaşmayı açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 15:07
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GALATASARAY HABERİ - Mertens'ten Icardi itirafı! "Onunla bir anlaşma yaptık ve..."

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu.

GALATASARAY HABERİ - Mertens'ten Icardi itirafı! "Onunla bir anlaşma yaptık ve..."

Sezonu 102 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğuna ulaştı.

GALATASARAY HABERİ - Mertens'ten Icardi itirafı! "Onunla bir anlaşma yaptık ve..."

Cimbom'da elde edilen zaferin mimarlarından biri de Dries Mertens oldu.

GALATASARAY HABERİ - Mertens'ten Icardi itirafı! "Onunla bir anlaşma yaptık ve..."

Belçikalı yıldız, ligde 9 gol ve 19 asistlik bir performans sergileyerek sezonu asist kralı olarak tamamladı.

GALATASARAY HABERİ - Mertens'ten Icardi itirafı! "Onunla bir anlaşma yaptık ve..."

Galatasaray ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşan ve 2024/2025 sezonunda futbolu bırakma kararı aldığı öne sürülen 37 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonu İtalyan basınına değerlendirdi.

GALATASARAY HABERİ - Mertens'ten Icardi itirafı! "Onunla bir anlaşma yaptık ve..."

İşte Dries Mertens'in açıklamaları...

GALATASARAY HABERİ - Mertens'ten Icardi itirafı! "Onunla bir anlaşma yaptık ve..."

"PERFORMANSIM BENİ ŞAŞIRTTI"

"Geçen sezona, son sezonum olacağı hissiyle başladım. Ayrıca teknik direktörün ve kulübün benim daha az oynamamı istediğini düşünüyordum.

GALATASARAY HABERİ - Mertens'ten Icardi itirafı! "Onunla bir anlaşma yaptık ve..."

Ziyech, Zaha ve Ndombele gibi önemli isimler almışlardı. Ama bir noktada takımda yer almak için mücadele ettim ve çok oynadım. Performansım beni gerçekten şaşırttı."

GALATASARAY HABERİ - Mertens'ten Icardi itirafı! "Onunla bir anlaşma yaptık ve..."

"MAURO İLE ANLAŞMA YAPTIK"

"Gol krallığı için Dzeko ile yarışıyordu. Asist krallığında ise benim iki asistim daha azdı. Mauro ve bir anlaşma yaptık, benim atabileceğim bazı golleri onun atmasına izin verdim. Böylece o gol kralı oldu, ben de asist kralı oldum."

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