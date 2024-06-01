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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla noktalayan Galatasaray, zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, devre arasında da kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için yeniden harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

Geride bıraktığımız sezon hem Süper Lig hem de Süper Kupa'yı müzesine götüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için arayışlarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Cimbom, eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin önceliklerinden biri de sağ bek transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

Galatasaray, ara transfer döneminde Fransız sağ beki Sacha Boey'i Bayern Münih'e göndermiş ve yerine Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier'i dahil etmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

Afrika Kupası'nda sakatlanan Fildişili futbolcu, takıma geç katılmış ve bulduğu forma şansını da iyi değerlendirememişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

Sarı-kırmızılılar, ilk 11'de sadece 1 maça çıkan ve sözleşmesi sona eren Serge Aurier ile yola devam etmeyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

ADA'DAN AYRILDI

Gelecek sezon savunmanın sağına takviye yapmayı planlayan G.Saray'ın eski aşkı alevlendi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

Ara transfer döneminde Sacha Boey'yi satan sarı-kırmızılılar, uzun süre Lorenz Assignon transferi için uğraşmış ancak oyuncuyu son anda Burnley'ye kaptırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

Ardından iki taraf da umduğunu bulamadı. Assignon İngiltere'de küme düştü ve Rennes'e geri döndü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

15 MAÇTA OYNADI

Sezonu sağ bekte Kaan Ayhan'la tamamlayan Aslan için Sacha Boey'in kiralık olarak geri döneceği iddiaları ortaya atıldı ancak transferde önceliğin Lorenz Assignon'a verildiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor

Sezon ortasında Galatasaray'ın kapısından dönen Fransız sağ bek, Premier Lig'de 15 maça çıktı.

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