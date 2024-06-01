TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Aslan ondan vazgeçmiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla noktalayan Galatasaray, zaman kaybetmeden yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, devre arasında da kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için yeniden harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin önceliklerinden biri de sağ bek transferi...
Galatasaray, ara transfer döneminde Fransız sağ beki Sacha Boey'i Bayern Münih'e göndermiş ve yerine Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier'i dahil etmişti.
Afrika Kupası'nda sakatlanan Fildişili futbolcu, takıma geç katılmış ve bulduğu forma şansını da iyi değerlendirememişti.
Sarı-kırmızılılar, ilk 11'de sadece 1 maça çıkan ve sözleşmesi sona eren Serge Aurier ile yola devam etmeyecek.
ADA'DAN AYRILDI
Gelecek sezon savunmanın sağına takviye yapmayı planlayan G.Saray'ın eski aşkı alevlendi...
Ara transfer döneminde Sacha Boey'yi satan sarı-kırmızılılar, uzun süre Lorenz Assignon transferi için uğraşmış ancak oyuncuyu son anda Burnley'ye kaptırmıştı.
Ardından iki taraf da umduğunu bulamadı. Assignon İngiltere'de küme düştü ve Rennes'e geri döndü.
15 MAÇTA OYNADI
Sezonu sağ bekte Kaan Ayhan'la tamamlayan Aslan için Sacha Boey'in kiralık olarak geri döneceği iddiaları ortaya atıldı ancak transferde önceliğin Lorenz Assignon'a verildiği ortaya çıktı.
Sezon ortasında Galatasaray'ın kapısından dönen Fransız sağ bek, Premier Lig'de 15 maça çıktı.
Assignon, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Burnley küme düştüğü için Rennes'e dönen 23 yaşındaki oyuncunun 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. | Savaş ÇORLU
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