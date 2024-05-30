Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız
Son dakika Galarasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, transferde gaza bastı. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmaya kararlı olan sarı-kırmzılıların listesinde büyük ses getirecek isimler bulunuyor. İşte o futbolcular... (GS spor haberi)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesindeki 4 isim ortaya çıktı. İşte detaylar...
BOUPENDZA HAZIR KITA
Vinicius'un yerine üst düzey bir golcü arayan Galatasaray, Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza'yı yakın markaja almış durumda.
MLS takımı Cincinnati'de aradığını bulamayan ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 27 yaşındaki santrfor için girişimler sürüyor.
Çenesindeki kırık nedeniyle son 4 maçta oynamayan Boupendza, Aslan'a gelmeyi çok istiyor.
ADA'DAN GOL KRALI
Cimbom'un transfer listesine sürpriz bir isim daha girdi.
İngiliz medyası, Blackburn Rovers forması giyen İrlandalı Samuel Joseph Szmodics için Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Yönetim, asıl mevkisi on numara olmasına rağmen bu sezon 44 maçta 27 kez ağları sarsarak gol kralı olan 28 yaşındaki Szmodics'i kaptırmamak için elini çabuk tutmak istiyor.
RAMOS HAREKATI
G.Saray eski aşkı Sergio Ramos dosyasını yeniden açtı.
Sevilla ile sözleşmesi bugün itibarıyla sona eren İspanyol yıldızın menajerinden randevu istendi.
Cimbom cazip teklifler alan Nelsson, Abdülkerim ve Sanchez'den biri ayrılırsa Sergio Ramos için her türlü fedakârlığı yapacak.
38 yaşındaki Ramos müthiş tecrübesiyle özellikle Avrupa kulvarında Aslan'a büyük güç katacak.
İLKAY AŞKI BİR BAŞKA
Teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi en çok istediği isimlerden biri de İlkay Gündoğan.
Barcelona'da çok da mutlu olmadığı belirtilen İlkay eğer İspanyol kulübüyle yolları ayırmaya karar verirse Cimbom hemen devreye girecek.
Yönetim, sıkı bir Galatasaray taraftarı olan 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun menajeriyle sürekli temasta.
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