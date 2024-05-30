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Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

Son dakika Galarasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, transferde gaza bastı. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmaya kararlı olan sarı-kırmzılıların listesinde büyük ses getirecek isimler bulunuyor. İşte o futbolcular... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu geride kalırken, Galatasaray topladığı 102 puanla sezonu şampiyonlukla tamamladı.

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Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılar, transferde şaha kalktı.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmayı hedefleyen Cimbom, büyük yankı uyandıracak isimleri takıma kazandırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesindeki 4 isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

BOUPENDZA HAZIR KITA

Vinicius'un yerine üst düzey bir golcü arayan Galatasaray, Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza'yı yakın markaja almış durumda.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

MLS takımı Cincinnati'de aradığını bulamayan ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 27 yaşındaki santrfor için girişimler sürüyor.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

Çenesindeki kırık nedeniyle son 4 maçta oynamayan Boupendza, Aslan'a gelmeyi çok istiyor.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

ADA'DAN GOL KRALI

Cimbom'un transfer listesine sürpriz bir isim daha girdi.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

İngiliz medyası, Blackburn Rovers forması giyen İrlandalı Samuel Joseph Szmodics için Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

Yönetim, asıl mevkisi on numara olmasına rağmen bu sezon 44 maçta 27 kez ağları sarsarak gol kralı olan 28 yaşındaki Szmodics'i kaptırmamak için elini çabuk tutmak istiyor.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

RAMOS HAREKATI

G.Saray eski aşkı Sergio Ramos dosyasını yeniden açtı.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

Sevilla ile sözleşmesi bugün itibarıyla sona eren İspanyol yıldızın menajerinden randevu istendi.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

Cimbom cazip teklifler alan Nelsson, Abdülkerim ve Sanchez'den biri ayrılırsa Sergio Ramos için her türlü fedakârlığı yapacak.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

38 yaşındaki Ramos müthiş tecrübesiyle özellikle Avrupa kulvarında Aslan'a büyük güç katacak.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

İLKAY AŞKI BİR BAŞKA

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi en çok istediği isimlerden biri de İlkay Gündoğan.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

Barcelona'da çok da mutlu olmadığı belirtilen İlkay eğer İspanyol kulübüyle yolları ayırmaya karar verirse Cimbom hemen devreye girecek.

Galatasaray transferde büyük ses getirecek! İşte listedeki 4 yıldız

Yönetim, sıkı bir Galatasaray taraftarı olan 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun menajeriyle sürekli temasta.

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