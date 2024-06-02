Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray kararı!
Galatasaray'dan sezon başında Aston Villa'ya kiralanan ancak beklediği performansı gösteremeyen Nicolo Zaniolo geleceği hakkında kararını verdi. İngiliz ekibinin bonservisini almayı düşünmediği oyuncu için bu karar herkesi şoke etti. GS SPOR HABERLERİ
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İtalya'dan talipleri olan oyuncunun Galatasaray'a dönmek istemediği öğrenildi.
Şampiyonluk sonrası herhangi bir kutlama mesajı yayınlamayan 24 yaşındaki yıldız, Çizme'den gelen tekliflere açık.
Sarı-kırmızılılar da Galatasaray'ı kafada bitiren Zaniolo'yu 15 milyon euro'ya elden çıkarmayı düşünüyor.
Zaniolo, Aston Villa formasıyla bu sezon 40 resmi maçta forma giydi.
İtalyan futbolcu bu maçlarda 3 gol kaydetti.
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