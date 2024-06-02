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Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray kararı!

Galatasaray'dan sezon başında Aston Villa'ya kiralanan ancak beklediği performansı gösteremeyen Nicolo Zaniolo geleceği hakkında kararını verdi. İngiliz ekibinin bonservisini almayı düşünmediği oyuncu için bu karar herkesi şoke etti. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 12:55
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Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray kararı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hazırlıkları sürerken, diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler netlik kazanmaya başlıyor.

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray kararı!

Sarı-kırmızılıların İtalya Serie A ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı ve sonrasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray ile ilgili flaş bir karar geldi.

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray kararı!

Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonu devreye girmemişti.

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray kararı!

İtalya'dan talipleri olan oyuncunun Galatasaray'a dönmek istemediği öğrenildi.

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray kararı!

Şampiyonluk sonrası herhangi bir kutlama mesajı yayınlamayan 24 yaşındaki yıldız, Çizme'den gelen tekliflere açık.

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray kararı!

Sarı-kırmızılılar da Galatasaray'ı kafada bitiren Zaniolo'yu 15 milyon euro'ya elden çıkarmayı düşünüyor.

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