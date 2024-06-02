Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray kararı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hazırlıkları sürerken, diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler netlik kazanmaya başlıyor.

Sarı-kırmızılıların İtalya Serie A ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı ve sonrasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray ile ilgili flaş bir karar geldi.