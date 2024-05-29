TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Törende birçok Galatasaray taraftarı şarkıcı da yer alarak parçalarını seslendirdi ve tribünleri coşturdu. Işık gösterileri sonrasında çifte kupa havaya kalktı.

Cimbom'da kutlamalar birçok şehirde devam edecek. Yönetim kupalarla birlikte gideceği adreslerde coşkuyu daha da artıracak. Aynı zamanda taraftarlarla da buluşmuş olacak.