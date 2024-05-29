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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'i rekor puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor. 5. yıldızı takmaya bir şampiyonluk kalan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun planlamaları için harekete geçildi. Transferde dünyaca ünlü yıldızları listesine alan Cimbom, yaşanacak ayrılıklardan da önemli bir geliri kasasına koyacak. İşte o yıldızlar ve bonservis bedelleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 20:26
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk mücadelesinden zaferle ayrılan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu zirvede tamamladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Yaşanan bu başarıyla birlikte beşinci yıldıza çok yaklaşan Cimbom'da kutlamalar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Pazartesi akşamı Rams Park'ta 50 binden fazla taraftarla buluşan şampiyon Galatasaray, şarkılar, marşlar, gösteriler ve tezahüratlarla kazandığı kupaları kaldırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Törende birçok Galatasaray taraftarı şarkıcı da yer alarak parçalarını seslendirdi ve tribünleri coşturdu. Işık gösterileri sonrasında çifte kupa havaya kalktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Cimbom'da kutlamalar birçok şehirde devam edecek. Yönetim kupalarla birlikte gideceği adreslerde coşkuyu daha da artıracak. Aynı zamanda taraftarlarla da buluşmuş olacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Tüm bunlar yaşanırken bir de seçim süreci geçiren Galatasaray'da yeni yönetim transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Deneyimli teknik direktörle el sıkışılmasının ardından tam bir operasyon başlayacak. Takvim'in haberin göre; Gidecek futbolculardan elde edilecek gelir herkesin dudaklarını uçuklatacak. Beklentiler karşılık bulursa tam 119 milyon euro sıcak para girdisi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Gündemdeki dünya yıldızlarına da böylelikle kaynak yaratılmış olacak.

İşte o oyuncular ve bonservisler

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Kerem Aktürkoğlu: 15 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Nicolo Zaniolo: 25 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Barış Alper Yılmaz: 20 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro

Wilfried Zaha 7-8 milyon euro

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