TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a çılgın gelir! 7 yıldızdan 119 milyon euro
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'i rekor puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor. 5. yıldızı takmaya bir şampiyonluk kalan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun planlamaları için harekete geçildi. Transferde dünyaca ünlü yıldızları listesine alan Cimbom, yaşanacak ayrılıklardan da önemli bir geliri kasasına koyacak. İşte o yıldızlar ve bonservis bedelleri...
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Törende birçok Galatasaray taraftarı şarkıcı da yer alarak parçalarını seslendirdi ve tribünleri coşturdu. Işık gösterileri sonrasında çifte kupa havaya kalktı.
Cimbom'da kutlamalar birçok şehirde devam edecek. Yönetim kupalarla birlikte gideceği adreslerde coşkuyu daha da artıracak. Aynı zamanda taraftarlarla da buluşmuş olacak.
Tüm bunlar yaşanırken bir de seçim süreci geçiren Galatasaray'da yeni yönetim transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak.
Deneyimli teknik direktörle el sıkışılmasının ardından tam bir operasyon başlayacak. Takvim'in haberin göre; Gidecek futbolculardan elde edilecek gelir herkesin dudaklarını uçuklatacak. Beklentiler karşılık bulursa tam 119 milyon euro sıcak para girdisi bekleniyor.
Gündemdeki dünya yıldızlarına da böylelikle kaynak yaratılmış olacak.
İşte o oyuncular ve bonservisler
Kerem Aktürkoğlu: 15 milyon euro
Nicolo Zaniolo: 25 milyon euro
Barış Alper Yılmaz: 20 milyon euro
Wilfried Zaha 7-8 milyon euro
Victor Nelsson: 17-18 milyon euro
Davinson Sanchez: 25 milyon euro
Tete: 7-8 milyon euro
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