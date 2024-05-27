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Galatasaray'da Mauro Icardi'den Edin Dzeko'ya gönderme!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, RAMS Park'ta düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında ezeli rakipleri Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko'ya göndermede bulundu. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 22:48 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 22:49
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Galatasaray'da Mauro Icardi'den Edin Dzeko'ya gönderme!

Trendyol Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray'da Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.

Arjantinli yıldız şampiyonluk kutlamasında sahaya, "Beni Sev" şarkısıyla çıktı.

Daha sonra, "Bir dakika, orijinali geliyor" anonsu yapıldı. RAMS Park'ta daha sonra "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı.

Düzenlenen platformda kupayı kaldıran sarı-kırmızılılarda büyük bir coşku yaşandı.

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